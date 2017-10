Minyak kelapa - Homeremediesforlife

Bisnis.com, JAKARTA - Tahukah Anda bahwa kelebihan beberapa makanan sehat dapat memiliki beberapa konsekuensi utama?

Ada beberapa makanan sehat yang tidak boleh Anda anggap makanan sehat hanya karena keterangan pada label kemasan, dan klaim perusahaan makanan.

Pencitraan merek dan pelabelan makanan sebagai 'bebas gula', 'alami' dan 'organik' akan membuat kita ingin percaya bahwa produk tertentu tergolong makanan sehat. Namun, sebenarnya justru sebaliknya.

Maka, sebaiknya waspada pada label makanan, dan jangan berlebihan mengonsumsi makan berlabel sehat. Berikut daftar makanan sehat yang tak harus sering dikonsumsi seperti dilansir laman Boldsky.com.

1. Salmon asap

Saat salmons diasap, ikan ini akan menghasilkan hidrokarbon aromatik polisiklik (PAH) dan paparan makanan dapat menyebabkan kanker seumur hidup. Anda bisa mengonsumsinya dengan aman dengan cara memanggang.

2. Kombucha:

Kombucha diketahui sangat asam dan bisa membuat Anda menderita sakit maag. Selanjutnya, menghirupnya sepanjang hari secara teratur bisa mengekspos gigi Anda yang bisa menyebabkan gigi berongga.

3. Tuna

Tuna dianggap salah satu makanan sehat yang pernah ada. Tapi, karena kandungan merkuri yang tinggi, Anda tidak boleh memakannya setiap hari, terutama jika sedang menyusui atau sedang hamil. Keracunan merkuri bisa menyebabkan masalah penglihatan dan kelemahan otot.

4. Minyak kelapa

Minyak kelapa adalah lemak jenuh yang kaya trigliserida rantai menengah, dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida secara keseluruhan. Minyak ini mengandung 121 kalori per sendok. Inilah salah satu makanan sehat yang tidak boleh Anda makan setiap hari.

5. Sup kaleng

Sup yang dikemas di kaleng memiliki kadar saus sodium yang melampaui 2.300 mg per hari. Jika Anda tidak bisa hidup tanpa sup, sebaiknya mengonsumsi sup bersodium rendah. Ini adalah salah satu makanan sehat yang tidak boleh Anda makan sesering mungkin.

6. Jus buah

Jus buah sama buruknya dengan soda. Jus buah rata-rata mengandung konsentrasi fruktosa 45,5 gram dan untuk soda 50 gram.

8. Margarine

Margarine mengandung lemak trans yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes tipe 2 dan beberapa masalah kesehatan lainnya.

Sumber : www.boldsky.com