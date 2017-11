Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam satu dekade terakhir, acara reality show "Keeping Up with the Kardashians" yang tayang di saluran E!, telah tumbuh dari hanya sebuah serial dokumenter menjadi fenomena mendunia.

Mulai dari perpisahan hingga perbaikan hubungan, pernikahan, kelahiran dan semua drama di dalamnya, para penggemar sudah mengikuti perjalanan dan perubahan keluarga Kardashian.

Setelah sepuluh tahun mengudara, Keeping Up with the Kardashians sudah memasuki musim yang ke-14.

Kim Kardashian - West dalam siaran pers membeberkan perbedaan "Keeping Up with the Kardashians" di musim terbaru, tantangan selama syuting hingga kesibukan sebagai seorang ibu.

Setelah 10 tahun KUWTK, apa yang akan berbeda pada musim ini dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya?

Setiap musim memiliki nuansa sendiri. Musim ini memiliki banyak kejutan dan banyak hal yang tidak kami duga. Saya merasa seolah-olah musim lalu benar-benar dalam dan gelap, namun musim ini semua orang akan melunak kembali dan musim ini kembali menyenangkan. Yang super seru, anda akan melihat hubungan-hubungan baru dan saya merasa sepertinya kami membutuhkan ini setelah musim lalu. Jadi ini benar-benar musim yang menyenangkan dan ringan dan saya pikir semua orang akan menyukainya.

Apa yang menjadi bagian terbaik dan paling menantang dalam syuting sebuah acara pribadi?

Ini benar-benar menjadi seperti sifat kedua, bukan karena acara ini sebenarnya tidak sesulit itu. Saya rasa terkadang kami sampai pada suatu titik di mana kami mempertanyakan, “Haruskah kita memfilmkan ini?” dalam situasi apapun yang masing-masing kami alami. Tapi kami selalu membuat keputusan untuk terus melanjutkannya dan untuk memfilmkan, dan pada akhirnya kami selalu senang telah melakukannya. Kami menyukai hasilnya.

Saya pikir bagian yang menantang adalah bersikap begitu terbuka pada saat kami ingin membahasnya secara tertutup. Anda mempertanyakannya, tapi kami selalu memutuskan untuk berbagi semuanya. Kami bisa membahasnya lagi nanti, tapi kami tidak pernah benar-benar membahas apapun setelahnya.

Bagaimana acara KUWTK membuat Anda dan keluarga Anda menjadi lebih kuat?

Benar. Maksud saya, kami selalu merupakan keluarga yang sangat dekat dan kami selalu bersama. Tapi saya pikir dengan mengetahui bahwa kami bekerja bareng satu sama lain setiap hari dan kami menghabiskan banyak waktu bersama, pasti membuat kami lebih kuat. Saat kami syuting, katakanlah kami bertengkar, kami selalu ingin menebusnya, karena kami tahu besoknya kami harus bekerja bersama. Jadi saya pikir itu benar-benar mendorong semua orang untuk berbaikan saat kami bertengkar, dan ini seperti terapi bagi kami pada saat-saat tertentu.

Apa hal terbaik menjadi seorang ibu? Apa yang paling tidak enak atau paling membuat stres?

Hal terbaik adalah anda selalu dipenuhi cinta dan kegembiraan, dan saya sangat menyayangi anak-anak saya. Yang paling membuat stres adalah ketika ada sering merasa bersalah, ketika anda menghadapi dilemma antara pergi bekerja dan harus meninggalkan mereka. Saya rasa itu adalah hal terberat.

Bagaimana Anda menjaga anak-anak agar tetap nyaman di tengah kehidupan yang padat dan sibuk ini?

Ini adalah prioritas terbesar saya dan suami beserta keluarga. Sebagaimana saudari saya membesarkan anak-anaknya dan memastikan agar mereka dapat menjalani hidup senormal mungkin. Saya rasa baik bagi mereka (anak-anak Kim dan sepupu mereka) untuk tumbuh bersama. Mereka kan sebaya. Kami hanya berusaha melakukan kegiatan-kegiatan yang normal.

Mungkin tidak mudah, tapi itu prioritas bagi kami, karena mereka masih memiliki waktu panjang untuk tumbuh dewasa. Selama kami memastikan mereka tumbuh dewasa di lingkungan yang normal, saya rasa itu adalah cara membesarkan mereka di dunia ini. Tak peduli apa yang anda lakukan, ini adalah dunia yang penuh kesibukan. Anda harus memiliki pendirian teguh dan nilai-nilai untuk diajarkan kepada mereka agar tetap membumi.

Ingatkah Anda ketika saat itu North membuat anda berpikir, “Ya Tuhan, dia akan menjadi ikon fashion?”

Setiap hari! Lihatlah bagaimana dia mendandani dirinya. Dia suka fashion, suka busana dan suka berdandan. Dia sangat menyukainya.

Acara TV apa yang Anda suka tonton sebagai hiburan?

Saya suka nonton Family Feud. Ketika bersantai di tempat tidur, saya dan suami suka menontonnya. Saya juga suka nonton American Dad dan tayangan-tayangan kriminal. Saya juga suka film dokumenter dan Dateline.

Menurut Anda, apakah Anda akan berhenti membiarkan diri dikelilingi kamera suatu saat nanti? Akankah KUWTK berakhir?

Kalau KUWTK tidak menyenangkan lagi. Saya bisa bekerja bersama keluarga setiap hari. Jadi bagi saya hal itu adalah sebuah berkah dan pekerjaan yang menakjubkan. Jadi saat ini jika anda bertanya, saya harap itu tak pernah berakhir. Tapi pasti akan ada waktunya kami ingin beristirahat dari syuting. Tapi sampai saat ini, saya masih senang melakukannya.

KUWTK telah mengubah cara orang menangani privasi mereka. Ini bertepatan dengan fenomena media sosial yang menjamur. Masih adakah ruang bagi privasi di dunia? Sulitkah untuk belajar memisahkan apa yang ingin Anda tunjukkan pada publik dan apa yang ingin Anda simpan untuk diri sendiri?

Semakin kita dewasa, kita akan menginginkan lebih banyak privasi. Tapi kami sudah berkomitmen pada acara ini. Saya rasa, ketika tidak ada kamera merekam, saya punya lebih banyak waktu sendiri. Saya tetap senang menjadi diri sendiri, tapi saya memperlihatkan semuanya saat syuting. Saya bisa menyeimbangkannya sekarang.

Bagaimana rasanya menjadi Kim Kardashian dan nama Anda disebut-sebut di seluruh penjuru dunia?

Saya tidak tahu! Sangat menyenangkan. Saya senang menjalani hidup dan tidak bisa mengeluh. Saya senang-senang saja melakukannya.

Apa rahasia Anda memiliki rambut yang bagus?

Karena sekarang saya berambut pirang, saya harus melakukan banyak perawatan rambut. Butuh banyak hal untuk membuatnya sepirang ini. Jadi ini semua tentang mengondisikan rambut, tidak mencuci setiap hari. Benar-benar menghabiskan banyak waktu agar rambut saya tidak menderita atau membuatnya kepanasan. Benar-benar menghabiskan banyak energi untuk mengurus rambut saya.

