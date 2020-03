Film Onward Rajai Pembukaan Box Office

Bisnis.com, JAKARTA - Film fantasi Disney-Pixar, "Onward", mendominasi bioskop Amerika Utara akhir pekan ini dengan pendapatan pembukaan sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat di 4.310 lokasi.

Angka ini merupakan perkiraan yang paling rendah untuk peluncuran pra-rilis "Onward" yakni sekitar 40-45 juta dolar.

Film ini sendiri berpusat pada sepasang saudara elf remaja yang disuarakan oleh Chris Pratt dan Tom Holland. Mereka melakukan perjalanan untuk membangkitkan mendiang ayah mereka dengan tongkat ajaib.

"Onward" mendapat peringkat A-Cinemascore saat pemutaran perdananya.

Angka yang dihasilkan oleh "Onward" sama dengan film Pixar "The Good Dinosaur" yang dibuka dengan 39 juta dolar di Amerika Utara, 123 juta dolar di dalam negeri dan 333 juta dolar di box office seluruh dunia.

"Onward" adalah film Pixar pertama yang memulai debutnya pasa Maret atau awal musim semi. Semua judul Pixar biasanya rilis pada musim panas atau November.

Secara internasional, film ini dibuka pada hari yang sama di banyak wilayah, kecuali Italia, Korea Selatan dan China, di mana wabah virus corona paling parah. Beberapa negara Timur Tengah telah melarang film tersebut karena referensi untuk hubungan lesbian.

Sementara itu, "The Invisible Man" berada di urutan kedua box office akhir pekan ini dengan 14 juta dolar, angka ini turun 49 persen dibanding pada pembukaannya.

Drama olahraga Ben Affleck "The Way Back" juga tampil sesuai dengan perkiraan sederhana yakni 8,5 juta dolar di 2.718 lokasi. Film tersebut berada di urutan tiga box office dengan mendapat nilai B+ Cinemascore.

Pada urutan keempat ada "Sonic the Hedgehog" dengan 8 juta dolar. Sedangkan "The Call of the Wild" harus puas di posisi kelima dengan pendapatan 7 juta dolar.

