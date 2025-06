Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Bisnis.com, JAKARTA - Selena Gomez baru-baru ini menduduki puncak daftar 100 wanita yang muncul dalam daftar tahunan wanita terkaya versi Forbes.

Forbes merilis daftar tahunan wanita terkaya di Amerika Serikat pada Selasa, 3 Juni 2025. Menurut laporan tersebut, selain pelantun lagu "Calm Down" itu, ada 100 selebritis wanita terkaya lainnya di Amerika Serikat itu meliputi Kim Kardashian, Kylie Jenner, Oprah Winfrey, Beyoncé, Reese Witherspoon, Rihanna, Taylor Swift, dan lainnya.

Selena menerima penghargaan tersebut karena penyanyi itu mengambil saham besar di perusahaan kosmetiknya, Rare Beauty, yang awalnya didirikannya pada 2020 dan kini bernilai hampir US$1,3 miliar atau sekitar Rp21,19 triliun.

Baca Juga Berapa Kekayaan Selena Gomez Saat Ini Kala Salah Satu Bisnisnya Tengah Merosot

Sementara, kekayaan bersih penyanyi sekaligus aktris berusia 32 tahun itu diperkirakan berada di US$700 juta atau sekitar Rp11,41 triliun, membawanya ke posisi 48 dari 100 wanita terkaya di As, dan merupakan satu dari 16 selebritas yang masuk dalam daftar tersebut.

Tak lama setelah mendirikan merek kecantikannya, Selena memulai Rare Impact Fund sebagai bagian dari komitmennya untuk menangani kesehatan mental dan penerimaan diri.

Dia telah menyumbangkan US$5 juta kepada Southern California Wildfire Relief Fund, menurut CEO Direct Relief Thomas Tighe.

Di bidang pekerjaan, Selena Gomez, yang telah bertunangan dengan produser rekaman Amerika Benny Blanco sejak Desember tahun lalu, akan segera tampil dalam serial TV ikoniknya, Only Murders in the Building musim baru.

Bintang muda film "Emilia Pérez" ini mulai syuting untuk episode kelima acara tersebut pada Maret tahun ini. Serial populer yang akan tayang di platform Hulu itu dijadwalkan akan dirilis tahun ini.