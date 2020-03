Prilly Latuconsina Jadi Perwakilan Asean Bertemu Pemeran Disney’s Mulan

Bisnis.com, JAKARTA — Menyambut peluncuran film live action Disney’s ‘Mulan’ aktris Prilly Latuconsina berkesempatan untuk bertemu dan mewawancarai sederet pemeran film Disney’s ‘Mulan’ secara langsung.

Adapun Prilly Latuconsina menjadi satu-satunya perwakilan Asia Tenggara yang mendapatkan kesempatan spesial yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat.

Diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 8-9 Maret 2020, Prilly Latuconsina mendapatkan kesempatan emas untuk mewawancarai sang sutradara, Niki Caro, serta para pemeran utama seperti Yifei Liu, Jet Li, dan Donnie Yen secara eksklusif.

Dalam kegiatan spesial ini, Prilly Latuconsina berdiskusi seputar pembuatan film Disney’s ‘Mulan’ dan bagaimana sang sutradara mengembangkan film animasi menjadi live action.

Selain berkesempatan melakukan wawancara eksklusif, dia juga mendapatkan undangan khusus untuk menghadiri World Premiere Disney’s ‘Mulan’ yang diselenggarakan di El Capitan Theatre Hollywood pada 9 Maret 2020.

Dalam acara World Premiere Disney’s ‘Mulan’, Prilly Latuconsina ikut serta dalam red carpet dan bertemu dengan deretan aktris dan aktor internasional yang juga hadir sebagai tamu undangan.

“Sebagai penggemar Disney, saya sudah tidak sabar untuk menyaksikan Mulan. Kesempatan ini sangat spesial bagi saya karena tidak hanya dapat menyaksikan lebih dulu film yang sudah saya nantikan ini, tetapi juga dapat menggali lebih dalam tentang Disney’s Mulan bersama sang sutradara serta para pemerannya,” ungkapnya.

Mulan merupakan salah satu film legendaris dari Disney yang menceritakan kisah inspiratif dan penuh makna tentang seorang perempuan muda yang berani mempertaruhkan segalanya demi keluarganya.

Film tersebut mengangkat nilai-nilai yang menekankan ‘Loyal, Brave, True’ sebagaimana Mulan berjuang untuk menjadi dirinya sendiri yang ditampilkan melalui karakter utama dari film Disney’s ‘Mulan’ yang diperankan oleh Yifei Liu.

“Mulan adalah film Disney klasik favoritku sejak kecil. Film live action Disney’s ‘Mulan’ menyajikan suatu kisah yang penuh makna terutama dalam hal perjuangan dan sangat menginspirasi. Film ini meyakinkanku bahwa di masa kini, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan as long as we believe in ourselves! Pesan yang aku dapatkan dari film Disney’s ‘Mulan’ adalah strong is the new beauty,” jelasnya.

Disney’s ‘Mulan’ disutradarai oleh Niki Caro dan diproduseri oleh Chris Bender, Jake Weiner, dan Jason Reed serta dibintangi oleh sederet pemeran internasional ternama Yifei Liu, Donnie Yen, Tzi Ma, Jason Scott Lee, Yoson An, Ron Yuan, Gong Li dan Jet Li sebagai Kaisar. Disney’s ‘Mulan’ tayang di bioskop di Indonesia mulai tanggal 25 Maret 2020.

