Sejumlah Film yang Ditunda Syutingnya Karena Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Film The Batman dan Jurrasic Park Dominion ditunda proses syutingnya karena penyebaran virus corona.

Warner Bros Pictures menangguhkan produksi untuk film "The Batman" yang telah dilakukan sejak Januari di London.

"Warner Bros Pictures akan berhenti syuting 'The Batman' selama dua minggu mulai hari ini. Kami akan terus memantu situasi dengan cermat," demikian pernyataan Warner Bros dilansir The Hollywood Reporter, Minggu.

Penangguhan ini terjadi karena produksinya akan mengalami perubahan lokasi dan pindah ke Liverpool.

Langkah ini dilakukan ketika studio lain menghentikan sementara produksi sehubungan dengan virus corona.

Pada hari Jumat (12/3), Disney menangguhkan semua produksi live-action, termasuk "The Little Mermaid" dan Marvel Studios "Shang-Chi and Legend of the Ten Rings". Sony juga menghentikan pra-produksi pada komedi aksi "The Man from Toronto" pada Sabtu (14/3), sementara Netflix menghentikan "Red Notice".

Meski demikian, Warners masih memiliki film lain yang tetap melanjutkan produksinya.

"Matrix" telah syuting di San Francisco dan kini menuju Berlin. Film drama Will Smith, "King Richard" tetap melakukan syuting di Los Angeles dan "Fantastic Beasts 4" akan mulai syuting di London pada Senin mendatang.

"The Batman" dibintangi oleh Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne atau Batman. Pemain lain yang juga terlibat di film ini adalah Paul Dano sebagai Riddler, Colin Farrell sebagai Penguin, John Turturro sebagai bos kejahatan Carmine Falcone, Jeffrey Wright sebagai Komisaris Gordon, Andy Serkis sebagai Alfred dan Peter Sarsgaard sebagai Gotham City DA Gil Colson.

"The Batman" dijadwalkan tayang pada 25 Juni 2021.

Universal Pictures akan menunda dan meliburkan produksi film live-action mulai akhir pekan ini akibat wabah virus corona.

"Studio terus memantau situasi dengan cermat dan akan menentukan kapan akan memulai kembali produksi dalam beberapa minggu mendatang," ujar pernyataan Universal Pictures dilansir The Hollywood Reporter, Minggu.

Judul film yang dihentikan waktu produksinya untuk sementara termasuk "Jurassic World: Dominion" karya Colin Trevorrow. Film tersebut dibintangi oleh

Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard.

Selain itu film biopik "Flint Strong" yang dibintangi Ice Cube juga akan dihentikan sementara produksinya.

Langkah Universal Pictures ini mengikuti Disney yang telah menunda rilis "Mulan" (27 Maret), serta "New Mutants" (3 April melalui 20th Century Century Studios) dan "Antlers" yang diproduksi Guillermo del Toro (17 April melalui Searchlight Pictures).

Studio ini juga memproduksi sejumlah film lain seperti "Black Widow" (1 Mei) dan "Artemis Fow" (29 Mei) yang belum berubah tanggal penayangannya.

Sementara itu, Netflix juga telah menangguhkan semua produksi film fitur di Amerika Serikat dan Kanada. Sony telah menangguhkan pra-produksi drama "The Nightingale" yang dibintangi Dakota dan Elle Fanning.

Lalu Warner Bros telah menghentikan pra-produksi pada film Elvis Presley setelah salah satu bintangnya, Tom Hanks, dinyatakan positif COVID-19 dengan Rita Wilson. Keduanya dalam isolasi, dan telah ditunda hingga 30 Maret.

Universal menunda tanggal rilis film "Fast & Furious 9" dan Paramount menunda "The Lovebirds" dan "A Quiet Place II".

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!