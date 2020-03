Musisi Country Joe Diffy Meninggal Dunia Usai Terinfeksi Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Musisi country Joe Diffie dikabarkan meninggal dunia pada Senin (30/3/2020) setelah mengalami komplikasi akibat terinfeksi virus corona jenis baru atau Covid-19.

Kabar tersebut disampaikan melalui akun media sosial milik Joe Diffy oleh keluarganya. Keluarga menyebut pria berusia 61 tahun itu meninggal dunia pada Minggu (29/3/2020) waktu Amerika Serikat.

"Pemenang GRAMMY dan legenda musik Country Joe Diffy meninggal dunia pada Minggu (29/3/2020) setelah mengalami komplikasi akibat virus corona jenis baru atau Covid-19. Keluarga minta privasi mereka dihormati saat ini," demikian unggahan di akun Instagram @officialjoediffy.

Sebelumnya, Joe Diffie melalui akun Instagramnya sempat mengabarkan bahwa dirinya mendapatkan perawatan medis setelah dinyatakan positif Covid-19.

"Saya dalam perawatan tenaga medis profesional dan sedang mendapatkan penanganan setelah dinyatakan positif terinfeksi virus corona jenis baru (Covid-19). Saya dan keluarga memohon privasi untuk saat ini. Kami ingin mengingatkan publik dan seluruh keluarga saya untuk waspada, berhati-hati, dan cermat selama pandemi ini," demikian unggahan di akun Instagram @officialjoediffy pada Jumat (27/03/2020).

Joe Diffie dikenal sebagai musisi country yang pernah memenangkan piala Grammy Awards pada 1998 untuk Best Country Collaboration with Vocals, atas lagu Same Old Train.

Selain itu, musisi kelahiran 28 Desember 1958 itu juga dikenal lewat sejumlah hit-nya antara lain, Home, If The Devil Danced (In Empty Pockets), New Way (To Light Up An Old Flame), Ships That Don't Come In, dan Honky Tonk Attitude.