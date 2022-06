Bisnis.com, BANDUNG - Ganesha Business Festival adalah sebuah acara tahunan yang diadakan oleh KMM ITB dan IMK "ARTHA" ITB dengan tujuan menunjukkan eksistensi SBM ITB ke khalayak ramai.

Ganesha Business Festival sendiri terbentuk pada tahun 2021 di awal pandemi yang berhasil mengundang lebih dari 200 team baik mahasiswa dari berbagai universitas maupun siswa SMA dari seluruh Indonesia.

Business Case Competition GBF 2022 merupakan sebuah lomba berskala global untuk mahasiswa sarjana. Para kontestan diminta untuk mengevaluasi permasalahan yang disiapkan oleh Gojek sebagai case collaborator dari berbagai perspektif.

Selain Business Case Competition, GBF 2022 juga mengadakan Business Plan Competition yakni lomba yang diperuntukkan siswa SMA dengan tema “The Future of Business: Unlocking Youth’s Potential to Capture Digitalization Opportunities in the Post Pandemic Era”.

Kembali lagi di tahun 2022, Ganesha Business Festival hadir dengan tema "Encouraging Youth to Partake in Digital Transformation through Post Pandemic Opportunities".

Berkolaborasi dengan Schoters, ISS, dan Gojek, Ganesha Business Festival 2022 berhasil mengadakan berbagai business competition. Tidak hanya itu, Ganesha Business Festival 2022 juga mengundang Yura Yunita dan Nadin Amizah sebagai guest star acara exhibition dan awarding night-nya.

“Segala syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena acara sudah berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan kepada seluruh business enthusiast di bandung, terutama mahasiswa dan mahasiswi. Saya harap, Ganesha Business Festival di tahun-tahun berikutnya dapat memberikan dampak yang lebih besar untuk meningkatkan entrepreneurial mindset anak muda di Indonesia” Frisca Nadya Febrianty selaku Project Officer Ganesha Business Festival 2022

