Deddy Corbuzier dan Sabrina Menikah, Hendropriyono dan Jaksa Agung Jadi Saksi

Bisnis.com, JAKARTA - Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa resmi menikah pada hari ini, Senin (6/6/2022).

Kabar bahagia itu dibagikan Deddy dan Sabrina melalui unggahan video di Instagram masing-masing. Adapun saksi pernikahan mereka adalah AM Hendropriyono dan Jaksa Agung ST Buhanuddin.

Pada video itu, tampak Gus Miftah memberikan nasihat pernikahan kepada pasangan pengantin baru itu.

Deddy (45) mengenakan jas berwarna abu-abu, sementara Sabrina tampak mengenakan kebaya dipadupadankan dengan kain batik.

Ruangan tempat mereka menikah terlihat mewah bertabur bunga berwarna pink, ungu, dan lilac.

"06.06.2022. Thank you Ayahanda Jendral TNI (Purn) Prof. DR. A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin., S.H., MM telah bersedia menjadi Saksi di janji suci kami dan terimakasih @gusmiftah atas doa dan nasehat pernikahannya," tulis Sabrina dalam keterangannya.

Dalam video tersebut, Deddy mengucapkan ijab kabul.

"Saya terima nikah dan kawinnya Sabrina Chairunnisa binti Irwan Hasbullah dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai," ucap Deddy.

Selain momen ijab kabul, putra Deddy dari hasil pernikahannya dengan Kalina Ocktaranny Azkanio Nikola Corbuzier juga muncul di video, saat Deddy memasangkan dasi anaknya.

Sementara, Sabrina tampil berdua dengan putri angkat Deddy, Nada Tarina Putri.

Pernikahan dengan Sabrina adalah pernikahan kedua bagi Deddy. Sebelumnya, dia menikah dengan Kalina pada tahun 2005 dan bercerai pada tahun 2013.

