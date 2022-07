Harga Diskon dan Promo Gadget Bulan Juli 2022

Bisnis.com, JAKARTA - Selama masa pandemi, pemakaian gadget meningkat karena orang menjalanka aktivitasnya kebanyakan dari rumah saja.

Dari mulai bekerja, meeting, hingga bermain game dilakukan dengan memakai gadget.

Chief Executive Officer (CEO) PT Federal International Finance (FIFGROUP), Margono Tanuwijaya, mengatakan dorongan pemerintah untuk beraktivitas di rumah semasa pandemi telah mengubah kebiasaan seluruh lapisan masyarakat untuk beraktivitas dengan menggunakan produk digital, sehingga perubahan ini mendorong peningkatan permintaan masyarakat terhadap produk seperti elektronik maupun gadget.

Astra Multifinance (AMF) President Director FIFGROUP, Ardian Prasetya, menyebutkan dari keseluruhan pembiayaan lini bisnis SPEKTRA, yaitu Elektronik, gadget, dan perabotan rumah tangga, produk gadget menjadi kontributor terbesar pada penyaluran pembiayaan SPEKTRA.

“Sebanyak 58% merupakan pembiayaan produk gadget, 28% pembiayaan produk elektronik, dan selebihnya pembiayaan perabotan rumah tanggan dan produk lainnya,” kata Ardian.

Guna terus mendukung penyediaan solusi finansial bagi masyarakat Indonesia dalam mewujudkan aneka impiannya, FIFGROUP kembali menghadirkan ajang pameran virtual SPEKTRA FAIR pada tanggal 6-31 Juli 2022 di 52 titik wilayah Indonesia yang dapat diakses di bit.ly/SPEKTRAFAIR2022_7.

Bagi Anda yang ingin membeli gadget dengan harga diskon atau harga promo, berikut promo gadget sepanjang Juli 2022:

1. Spektra Fair

Pameran virtual SPEKTRA FAIR kali ini menawarkan keuntungan bagi customer dengan promo berupa potongan angsuran sebesar Rp400.000u untuk seluruh transaksi yang dilakukan di SPEKTRA FAIR. Keuntungan tambahan berupa cashback Rp10.000 juga bisa didapatkan bagi customer yang melakukan instalasi dan registrasi baru di aplikasi Astrapay.

Hanya di SPEKTRA FAIR, customer bisa mewujudkan impiannya cukup dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna mendapatkan fasilitas uang muka 0%. Tidak hanya itu, masing-masing cabang juga menawarkan promo-promo unik yang bisa didapatkan di setiap cabang.

Sebanyak 52 titik dipilih sebagai cabang yang berpartisipasi di dalam ajang pameran virtual SPEKTRA FAIR pada Juli ini. Kantor-kantor cabang tersebut adalah Cabang Banda Aceh, Batam, Bengkalis 1, Binjai, Jambi, Ketapang, Lhokseumawe, Meulaboh. Kemudian, Muara Bulian, Muara Bungo, Pangkal Pinang, Pangkalan Kerinci, Pekanbaru, Sanggau, Sintang, Sungailiat, Surabaya, serta Surabaya 2 (Surabaya Timur). Selain itu terdapat Cabang Tanjung Jabung.

Kemudian di Teluk Kuantan, Tembung, Dumai, Mempawah, Pontianak, Pontianak 2 (Siantan), Singkawang, Ciledug, Blitar, Kepanjen, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Tulungagung, Rengat, Tembilahan, Kebumen, Magelang, dan Menganti. Pameran tersebut juga hadir di Cabang Padang, Palur, Purwakarta, Solo, Subang, Surabaya 3 (Tandes), Yogyakarta, Yogyakarta 2, Jakarta, Tangerang 2 (Balaraja), Bontang, Tanah Grogot, Denpasar, dan Denpasar 2 (Sesetan).

2. MAPCLUB

MAP Club menawarkan belanja Hemat Produk Apple hanya di MAPCLUB Hemat hingga Rp5 Jutaan

Time to switch your gadget on 7.7 Sale with Digimap!

Syarat dan ketentuan

Promo berlaku untuk setiap pembelian Apple device dan accessories original Apple

Promo berlaku untuk pembelian satu item produk apple dengan dengan

Minimal pembelian sebesar Rp12.500.000 untuk mendapatkan potongan harga sebesar 250.000

Minimal pembelian sebesar Rp20.500.000 untuk mendapatkan potongan harga sebesar 500.000

Satu voucher berlaku untuk 1x transaksi dan tidak dapat digunakan /digabung dengan voucher lain

Pelanggan wajib memasukkan kode voucher “DG77.JULI250” dan “DG77.JULI500” pada saat melakukan transaksi untuk mendapatkan potongan harga

Kuota voucher terbatas

Jika pelanggan telah berhasil melakukan pembayaran namun menerima status transaksi cancel, maka pelanggan dapat menghubungi custumer service Digimap dengan melampirkan bukti pembayaran dan order info yang terdapat di website Digimap

Syarat dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diinformasikan melalui website atau aplikasi.

3. Erafone

Promo ERAFONE HUT BNI 76 – Tambahan Diskon s.d Rp 1.760.000* dengan Kartu Kredit / Debit BNI

Promo ini berlaku tanggal 5 – 6 untuk pembelian dengan kartu kredit BNI, dan 5 – 9 Juli 2022 dengan kartu Debit BNI.

Minimal pembelanjaan Rp10 juta dengan kartu kredit BNI.

Erafone juga memberikan diskon hingga Rp 10 JUTA, Tambahan Diskon hingga Rp 1 Juta dengan cicilan 0% hingga 24 bulan bersama bank pilihan, Lelang Gadget, Tukar Tambah hingga Flash Sale hanya di Erafone Jakarta Fair Booth di Hall D2 no.86!

⁣⁣⁣⁣

