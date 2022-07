James Caan, Aktor Film The Godfather Meninggal Dunia pada Usia 82 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA – James Caan, aktor Amerika yang terkenal lewat perannya sebagai Sonny Corleone dalam film kriminal mafia The Godfather telah meninggal dunia pada usia 82 tahun.

Melansir The Guardian, Jumat (8/7/2022), berita duka itu dirilis oleh akun Twitter James Caan pada Kamis (7/7/2022) waktu setempat.

“Dengan sangat sedih kami memberi tahu Anda tentang meninggalnya Jimmy pada malam tanggal 6 Juli. Keluarga menghargai curahan cinta dan belasungkawa yang tulus dan meminta Anda untuk terus menghormati privasi mereka selama masa sulit ini,’ tulis tweet tersebut.

Caan menembus Hollywood pada 1970-an dan awal 80-an, sebelum tiba-tiba berhenti berakting dan menghilang dari pandangan publik. Sebelumnya ia banyak memenangkan pujian kritikus untuk film-film seperti Misery, The Yards dan Elf.

Caan lahir pada tahun 1940 di Bronx, New York City, putra seorang tukang daging halal. Karena tidak ingin mengikuti ayahnya ke industri perdagangan daging, Caan awalnya ingin berkarir sebagai pemain sepak bola, tetapi tertarik untuk berakting setelah belajar di Universitas Hofstra di New York, di mana ia bertemu dengan calon kolaborator Francis Ford Coppola.

Caan kemudian bergabung dengan Sekolah Teater Neighborhood Playhouse. Penghargaan akting pertamanya yang signifikan adalah peran kecil dalam produksi Broadway pada 1961 yakni Blood, Sweat and Stanley Poole, sebuah drama perang dunia kedua oleh William Goldman dan saudaranya James.

Setelah serangkaian film kecil dan penampilan TV, Caan mencapai status aktor pria terkemuka pada tahun 1965 dalam drama balap mobil Howard Hawks, Red Line 7000, mengikutinya dengan peran bersama John Wayne dan Robert Mitchum di El Dorado barat tahun 1966 milik Hawks.

Caan mendapat tawaran main oleh Robert Altman yang saat itu masih dianggap kecil dalam film luar angkasa tahun 1967 Countdown, tetapi hubungan signifikan pertamanya dengan gelombang baru Hollywood datang pada film 1969 The Rain People, disutradarai oleh Coppola, di mana Caan berperan sebagai mantan mahasiswa yang menumpang bintang sepak bola yang dijemput oleh ibu rumah tangga kelas menengah.

Adapun Caan mencapai terobosan besar dengan The Godfather karya Coppola. Caan awalnya mengikuti audisi untuk peran Michael Corleone yang akhirnya diperankan oleh Al Pacino, dan disukai oleh eksekutif studio, tetapi setelah Coppola bersikeras pada Pacino, Caan diberi peran lain, yakni sebagai kakak Corleone, Sonny.

Caan menerima satu-satunya nominasi Oscar, untuk aktor pendukung terbaik, untuk film tersebut, dan karyanya tetap terkenal untuk adegan kematian mengerikan Sonny, yang menurut Caan dia dilengkapi dengan lebih dari 140 "squib", atau pelet darah peledak, untuk mensimulasikan luka tembak .

Caan kemudian membintangi serangkaian film terkenal pada 1970-an yang mengurungnya dengan kuat di generasi baru bakat akting Amerika, termasuk The Gambler (disutradarai oleh Karel Reisz)

Caan juga muncul di proyek lebih tradisional, seperti musikal Barbra Streisand Funny Lady dan film perang dunia kedua A Bridge Too Far. Caan juga menjadi terkenal karena peran yang dia tolak, termasuk One Flew Over the Cuckoo's Nest, Apocalypse Now, dan Kramer Vs Kramer.

Sementara itu dalam film adaptasi novel Stephen King yakni Misery, disutradarai oleh Rob Reiner, Caan berperan sebagai penulis yang terikat di tempat tidur yang menjadi perhatian perawat obsesif yang diperankan Kathy Bates.

