Bingung Mau Kemana Long Weekend? Ini Beragam Aktivitas Seru di Jakarta yang Murah Meriah

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Kamis (1/6/23) merupakan hari libur nasional karena memperingati Hari Pancasila.

Pekan ini, menjadi long weekend mengingat pemerintah menetapkan Jum'at 2 Juni 2023 merupakan cuti bersama.

Apakah Anda punya ide kemana saat hari libur panjang seperti ini?

Baca Juga Ini Destinasi Wisata di Banda Neira yang Wajib Anda Kunjungi

Selain memanfaatkan waktu libur dengan beristirahat, Anda bisa melakukan sebuah aktivitas agar tetap produktif.

Berikut beberapa aktivitas di Jakarta yang bisa dicoba saat hari libur.

1 Mengikuti Walking Tour

Walking tour atau tur jalan-jalan sedang digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta.

Biasanya, biaya untuk mengikuti walking tour itu terserah atau 'pay as you wish', tetapi juga tergantung dengan penyelenggaranya. Penyelenggara walking tour di Jakarta ada Jakarta Good Guide (JGG).

Baca Juga Ini Destinasi Wisata di Lembang Bandung yang Instagramable

2 Mengikuti lokakarya di Kota Tua

Selain jalan-jalan di museum, mengunjungi cafe, atau naik sepeda di Kota Tua, Anda bisa melakukan lokakarya di sana.

Salah satu museum yang membuka lokakarya tiap harinya adalah Museum Seni Rupa dan Keramik. Di sana, Anda bisa mengikuti kelas keramik dan hasilnya bisa dibawa pulang.

3 Mengikuti kelas kerajinan tangan

Di Jakarta banyak yang membuka kelas-kelas kerajinan tangan, seperti menyulam, meronce, dan lainnya.

Penyelenggara kelas kerajinan tangan di antaranya adalah Kawan Pottery yang memiliki banyak kelas dan diadakan di cafe-cafe banyak kota dan The Handcrafter yang ada di sebuah mal.

4 Mengikuti kelas memasak

Kelas memasak juga pilihan yang bagus dalam beraktivitas di hari libur. Selain membekali diri untuk bertahan hidup, kelas memasak bisa menjadi bekal usaha, loh!

5 Mengikuti kelas-kelas lainnya

Banyak perusahaan atau penyelenggara yang membuka kelas sekali coba untuk para pemula yang ingin mengisi waktu luang. Di antaranya ada kelas merangkai bunga, membuat kotak lagu, membuat kue, membuat lilin, dan lainnya.

6 Belanja di pasar loak

Jika Anda menyukai belanja, cobalah belanja di tempat lain selain mal. Pergi ke pasar loak untuk berbelanja atau sekadar berjalan-jalan. Anda mungkin menemukan barang hingga pengalaman unik di sana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News