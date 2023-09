Mantan Vokalis Smash Mouth, Steve Harwell Meninggal Dunia, Ini Penyebabnya

Bisnis.com, JAKARTA – Steve Harwell, mantan vokalis band pop-rock Amerika Serikat, Smash Mouth, telah meninggal dunia pada usia 56 tahun.

Musisi yang terkenal dengan lagu-lagu hits seperti "All Star" dan "I'm a Believer" ini meninggal dunia di kediamannya di Boise, Idaho.

Kematiannya diumumkan oleh manajernya, Robert Hayes, yang mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada Rolling Stone bahwa Harwell "meninggal dengan tenang dan nyaman" dengan keluarga dan teman-teman di sisinya.

Harwell telah menjalani perawatan di rumah sakit setelah mengalami komplikasi medis. Penyebab kematiannya adalah gagal hati, kata Hayes kepada Rolling Stone.

Dalam beberapa tahun terakhir, Harwell telah menghadapi berbagai masalah kesehatan lainnya, sejak diagnosis penyakit jantung kardiomiopati tahun 2013 dan gangguan neurologis, ensefalopati Wernicke akut, yang memengaruhi kemampuan bicara dan ingatannya. Selain itu, dia juga menderita kecanduan alkohol.

Perjalanan hidup sebelum kematian

Lahir di California pada tahun 1967, Harwell membentuk Smash Mouth pada tahun 1994 ketika manajer dan teman lamanya, Kevin Coleman, memperkenalkannya kepada dua musisi lain di San Jose.

Pada tahun 1996, keempat pria ini mengalami terobosan kecil ketika lagu mereka yang berjudul Nervous in the Alley diputar di sebuah stasiun radio lokal ketika band ini masih belum dikontrak. Label rekaman kemudian menunjukkan ketertarikannya dan grup ini menandatangani kontrak dengan Interscope sebelum merilis album debut Fush Yu Mang pada tahun 1997.

Dengan suara khas yang memadukan ska, musik lounge, psych-pop, dan ditambah dengan vokal Harwell yang dipengaruhi hip-hop, single Walkin' on the Sun menjadi pencapaian besar pertama mereka, yang berhasil menduduki peringkat pertama di tangga lagu rock modern Billboard dan Top 20 Inggris.

Album kedua mereka, Astro Lounge pada tahun 1999, berisi single terbesar Smash Mouth, All Star, yang dikenal di dunia internasional dan menjadi satu-satunya penampilan grup ini di 10 besar Billboard Hot 100.

penyebab Steve Harwell meninggal dunia Perbesar

Pada tahun 2001, All Star tampil dalam kredit pembuka film Shrek. Lagu ini kemudian berhasil mendapatkan hampir satu miliar streaming di Spotify.

Band ini juga menutup film animasi populer tersebut dengan cover lagu I'm a Believer milik The Monkees, yang mencapai Top 30 AS. Ini menjadi salah satu dari sejumlah cover sukses yang dicatat oleh Smash Mouth selama karier mereka, termasuk cover lagu Why Can't We Be Friends dari War dan Can't Get Enough of You Baby milik The Mysterians.

Pada tahun 2001, di mana tahun itu adalah puncak ketenaran band ini, Harwell harus kehilangan putranya, Presley, yang meninggal akibat leukimia pada usia 6 bulan. Harwell kemudian menunda perilisan album ketiga mereka.

Dalam perjalanan kariernya, Harwell kemudian menjadi sosok yang lebih kontroversial. Pada tahun 2015, Harwell menjadi berita utama karena meneriakkan kata-kata kotor kepada kerumunan orang di Colorado. Dia kemudian meminta maaf atas insiden tersebut.

Pada Agustus 2020, band ini dikritik karena mengadakan pertunjukan yang penuh sesak di South Dakota selama pandemi, di mana Harwell dilaporkan mengatakan: "Persetan dengan omong kosong Covid itu!”

Pada tahun 2021, Harwell mengumumkan pengunduran dirinya beberapa hari setelah konser di bagian utara New York, di mana dia tampak mengancam penonton dan melakukan penghormatan ala Nazi.

Pada saat itu, berdasarkan sumber yang dekat dengan band itu mengungkapkan bahwa Harwell telah berurusan dengan berbagai kondisi kesehatan. "Saya telah berusaha keras untuk mengatasi masalah kesehatan fisik dan mental saya, dan bermain di depan Anda untuk yang terakhir kalinya," tulis Harwell dalam sebuah pernyataan pada tahun 2021, "tetapi saya tidak mampu,” mengutip laman The Guardian, Selasa (5/9/2023).

