Keren! CORE Indonesia Rilis Seminar Ekonomi Kekinian

Bisnis.com, JAKARTA - CORE Indonesia dengan suka cita mempersembahkan acara Youth Economic Night 2023, yang akan diselenggarakan pada Sabtu, 9 Desember 2023 di Mbloc Space Jakarta pukul 15.00-21.00 WIB. Tema acara ini adalah “Towards an Inclusive Digital and Green Economy”. Acara ini menjadi forum perjumpaan kaum muda di bidang ekonomi dan merupakan rangkaian dari Youth Economic Summit, program yang dirancang oleh CORE Indonesia pada tahun ini.

“Kami percaya bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong perubahan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, diharapkan banyak sekali pemuda dan pemudi untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara ini.” Ucap bu Hendri Saparini, selaku Founder CORE Indonesia.

Sebagai kegiatan pembuka rangkaian Youth Economic Summit, akan diselenggarakan Youth Economic Night yang terdiri dari talkshow dan entertainment. Acara talkshow akan menampilkan serangkaian diskusi yang menarik dengan menghadirkan pembicara dari berbagai bidang di sektor ekonomi hijau dan bisnis digital. Pembicara di acara ini terdiri dari generasi muda yang inovatif, profesional muda yang berdedikasi, dan praktisi berpengalaman yang telah memberikan kontribusi signifikan di bidangnya. Mereka akan berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka, serta memberikan wawasan tentang bagaimana kita bisa bersama- sama mewujudkan ekonomi digital dan hijau yang inklusif.

Acara ini tidak hanya tentang pembelajaran dan diskusi, tetapi juga tentang hiburan. Lalu ditutup dengan pertunjukan hiburan yang menampilkan artis nasional terkemuka. Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk bersantai, menikmati musik, dan berinteraksi dengan peserta lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News