Inspirasi Liburan Natal di Jakarta yang Unik

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang natal 25 Desember 2023 Anda mungkin berpikir kemana harus menghabiskan momen liburan tanpa harus menguras bujet.

Ada beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan untuk liburan murah seperti staycation atau mengunjungi beberapa wisata di sekitar Jakarta.

Untuk liburan natal tahun ini, Anda juga mungkin bisa mengunjungi dua aktivitas menarik selama libur natal.

Pertama, aman Doa Our Lady of Akita PIK2 yang baru saja dibuka setelah 3 bulan pembangunan. Lokasi ini sangat cocok untuk mengisi liburan natal bukan?

Taman Doa ini disebutkan tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga untuk mengenang peristiwa Ilahi Patung Bunda Maria meneteskan airmata hingga 101 yang terjadi di Akita, Jepang, sekaligus sebagai tempat untuk wisata rohani.

Dalam kawasan ini, selain kapel dengan arsitektur kayu khas Jepang, juga terdapat The Garden of Lamb, yaitu 14 perhentian jalan salib dan patung Yesus Bangkit, serta The Garden of Mary yaitu danau cantik dengan patung Bunda Maria di tengahnya.

Di sisi kiri kapel, terdapat patung Santo Yosef Tidur.

Umat yang berkunjung dapat menitipkan intensi doa pada lubang di bagian bawah patung, sebagaimana kerap kali dilakukan oleh Paus Fransiskus.

Sementara di bagian dalam kapel, terdapat 4 buah patung. Yakni, 2 buah patung kayu Bunda Maria dan Santo Yosef yang sama persis dengan aslinya di Jepang. Dipahat sendiri oleh daiku (ahli kayu) Ichiro Urano san, menggunakan kayu Katsura, material kayu yang juga digunakan di gereja Our Lady of Akita, Jepang.

Saat ini merupakan satu-satunya replika Patung Bunda Maria Akita meneteskan airmata di dunia. Selain kedua patung kayu tadi, juga terdapat 2 buah patung batu pengingat kepada Santo Peregrinus (Santo pelindung para penderita kanker dan penyakit yang sulit disembuhkan) serta Santo Antonius Padua (Santo pelindung barang-barang yang hilang. Beliau juga pemegang rekor kanonisasi tercepat, diumumkan sebagai santo hanya 352 hari setelah kematiannya).

Steven Kusumo, CEO PIK2 mengatakan pembuatan Taman Doa Our Lady of Akita ini menggunakan material yang memiliki mutu dan kualitas tinggi. Desain yang dibuat oleh daiku (ahli kayu) dari Jepang, yakni Ichiro Urano san yang juga merupakan saksi mata peristiwa Ilahi patung Bunda Maria meneteskan air mata di Akita, Jepang dikerjakan secara apik oleh pengrajin-pengrajin lokal Indonesia di Jepara, Klaten, dan Muntilan. Secara total, nilai kawasan Taman Doa Our Lady of Akita mencapai kurang lebih Rp250 miliar.

Anda juga bisa mengikuti kegiatan komunitas unik yang biasanya ada di Jakarta. Salah satunya Single Chinese Gathering 2023, sebuah komunitas berbasis keturunan Chinese di Jakarta yang ditujukan untuk menguatkan lagi kehidupan sosial para muda mudi sesama keturunan Chinese untuk membuka jaringan pertemanan, pekerjaan dan usaha, serta bonusnya ada peluang mendapatkan jodoh sesama keturunan Chinese.

Komunitas Sahabat Chinese Indonesia (SCI), didirikan oleh Hendy Suprapto pada tanggal 9 Mei 2021, yang semula didirikan karena adanya wabah covid,

Salah kegiatan yang diadakan SCI adalah “Single Chinese Gathering 2023” yang digelar pada Hari Minggu, 17 Desember 2023 Jakarta.

Ada sebanyak 120 peserta hadir dari kalangan professional dan pengusaha ini mengikuti berbagai kegiatan, seperti makan siang bersama, melakukan berbagai permainan dan tukar kado, sambil menjalin networking untuk pertemanan dan pekerjaan, dan diharapkan antar peserta dapat berjodoh.

Menurut Hendy, SCI saat ini adalah komunitas kalangan keturunan chinese di Indonesia. SCI semakin besar karena kepedulian para member yang menjadi panitia-panitia kegiatannya. Dari kita untuk kita. SCI mempunyai aktifitas beragam, mulai dari main bareng, belajar investasi bareng, travelling bareng, kuliner bareng, sampai match making.

“Kami berharap, SCI menjadi rumah ke-2 bagi para muda mudi chinese di Indonesia, bisa menjalin networking bisnis, main bareng dan juga mendapatkan pasangan, “ ujar Hendy.

Ketiga, Anda juga bisa mengunjungi tempat wisata terkenal di Jakarta.

Semisal TMII akhir tahun ini mengadakan kegiatan Tirta Cerita.

Tirta Cerita merupakan harmonisasi aransemen musik dan video mapping spektakuler.

Berpadu dengan air mancur, pencahayaan, dan animasi dongeng nusantara, seperti Kisah Kancil dan Buaya, Roro Jongrang, Malin Kundang, dan beberapa penggalan legenda lainnya yang dikemas kembali dan akan membawamu berkelana menelusuri kekayaan cerita legenda Indonesia.

Dikutip dari instagram resmi TMII, pertunjukan Tirta Cerita dengan menampilkan atraksi 300 drone hadir setiap hari mulai tanggal 20 Desember 2023 - 2 Januari 2024.

Adapun waktu gelaran yakni untuk Tirta Menari pada pukul 10.00 WIB, 13.00 WIB, dan 16.00 WIB.

Sedangkan Tirta Cerita khusus dengan Drone Show pukul 18.30 WIB dan 20.30 WIB.

