Mengenang Quincy Jones, Musisi Legendaris yang Meninggal Dunia pada Usia 91 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA — Musisi dan produser musik legendaris ternama, Quincy Jones, dikabarkan meninggal dunia pada usia 91 tahun.

Dilansir The Guardian, jubir Jones, Arnold Robinson, mengatakan bahwa dia "meninggal dunia dengan tenang" pada Minggu malam di rumahnya di Bel Air.

"Malam ini, dengan hati yang hancur, kami harus menyampaikan berita meninggalnya ayah dan saudara kami Quincy Jones. Meskipun ini merupakan kehilangan yang sangat besar bagi keluarga kami, kami merayakan kehidupan hebat yang telah ia jalani dan tahu bahwa tidak akan pernah ada orang lain seperti dia," kata keluarga dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga Profil Jill Stein, Capres Pro Palestina yang Jadi Saingan Trump dan Harris

Jones dikenal sebagai produser album Thriller milik Michael Jackson. Dia juga pernah bekerja bersama denban Frank Sinatra, Ray Charles, dan banyak musisi terkenal lainnya.

Selama kariernya yang berlangsung lebih dari 75 tahun, dia telah memenangkan 28 Grammy Awards dan dinobatkan sebagai salah satu musisi jazz paling berpengaruh di abad ke-20 oleh majalah Time.

Dia juga beberapa kali bekerja sama erat dengan Frank Sinatra dan menggarap ulang lagu klasik penyanyi itu, Fly Me To The Moon, mengubahnya dari waltz menjadi swing.

Baca Juga Kisah Dwiky Pimpin Kopi Berbagi, Berdayakan Pekerja Disabilitas

Untuk film The Wiz, Jones juga sempat bekerja sama dengan Michael Jackson yang kala itu baru berusia 19 tahun. Dia kemudian memproduseri album Jackson, Off the Wall dan album lanjutan bintang pop itu, Thriller - yang terjual 34 juta kopi di AS saja - dan Bad.

Pada 1985, Jones mengumpulkan 46 penyanyi Amerika paling populer saat itu, termasuk Jackson, Bruce Springsteen, Tina Turner, dan Cyndi Lauper, untuk merekam We Are the World.

Jones ikut menulis lagu tersebut untuk menggalang dana bagi mereka yang menderita kelaparan hebat di Ethiopia. Rekaman itu setara dengan Do They Know It's Christmas milik Band Aid di AS.

Baca Juga Sosok di Balik Llaollao yang Tutup Semua Gerai di Indonesia

Lagu hit itu bahkan mencapai nomor satu di Inggris dan AS dan ditampilkan di Live Aid.

Jones juga menggubah soundtrack untuk lebih dari 50 film dan program TV, termasuk film Inggris tahun 1969, The Italian Job.

Di layar lebar, Jones pernah memproduksi film The Color Purple, yang memperkenalkan publik kepada dua artis yang saat itu tidak dikenal, Oprah Winfrey dan Whoopi Goldberg.

Sementara itu di layar kaca, dia adalah salah satu produser di balik acara TV populer The Fresh Prince of Bel Air.

Selain unggul dalam dunia musik, dengan banyak Grammy di kantongnya, dia juga diakui oleh Emmy, Tony, dan Oscar.

Jones menikah tiga kali dan memiliki tujuh anak, termasuk produser musik Quincy Jones III dan aktris Rashida Jones, yang dikenal karena The Office versi AS.

Di Indonesia, musiknya juga banyak dikenang. Dia sempat bertandang ke Indonesia lewat gelaran Java Jazz Festival pada 2012 lalu.