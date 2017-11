Raisa Andriana dan Hamish Daud - Instagram

Bisnis.com, JAKARTA - Dikenal luas sebagai penyanyi dengan suara merdu dan wajah yang cantik serta banyak dielukan baik pria atau perempuan, kini Raisa justru banyak disebut Netizen tidak tampil fresh dan lebih kurus sejak menikah.

Hal tersebut, muncul ketika foto yang diunggah Hamish Daud dalam akun instagramnya @hamishdaud, wajah Raisa terlihat lebih kurus dan tirus.

Banyak netizen yang menyebutkan penampilan Raisa sekarang tidak secantik dulu sebelum menikah.

Padahal, Raisa memang tampaknya sedang giat berolahraga gym, juga bersama Hamish.

Hal itu terlihat dari seringkalinya dia mengungah foto atau video ketika nge-gym baik sendiri atau bersama Hamish.

Untuk membela istrinya itu, Hamish menjawab semua cibiran netizen dengan kalimat yang bijaksana mengomentari fotonya tersebut.

"love of my life. She's the prettiest most kind hearted person i know," tulisnya.

Yang artinya kurang lebih "Dia adalah cinta dalam hidupku. Dan dia orang tercantik dari hatinya yang aku kenal selama ini,"

Pembelaan Hamish itu banyak menuai banyak pujian dari netizen.