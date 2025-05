Raisa, All 4 One, dan Brian McKnight Bakal Manggung Bareng Juni 2025

Bisnis.com, JAKARTA - All-4-One , Brian McKnight, dan Raisa bakal manggung bareng di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 11 Juni 2025 mendatang.

Konser “Heart & Soul Live in Jakarta 2025” itu, akan digelar pada pukul 19.30 WIB.

Color Asia Live bersama Otello Asia mengumumkan, konser ini akan mempersembahkan pengalaman 360° Full-Band Immersive Experience, memberikan penonton pengalaman istimewa dengan penampilan spektakuler dari tiga artis legendaris di dunia musik R&B dan pop.

Konser ini akan menampilkan pengalaman 360° stage yang memukau, memungkinkan penonton untuk menikmati penampilan para artis dari setiap sudut, menciptakan atmosfer yang lebih mendalam dengan sentuhan emosional.

Melalui penampilan live yang spektakuler, masing-masing dari All-4-One , Brian McKinght dan Raisa akan menyanyikan berbagai iconic hits mereka seperti:

· Back at One – Brian McKnight

· I Swear – All-4-One

· One Last Cry – Brian McKnight

· I Can Love You Like That – All-4-One

· Serba Salah – Raisa

· Mantan Terindah - Raisa

· And many more!

Tiket untuk konser ini akan tersedia melalui situs resmi heartandsouljkt.com, untuk Presale: UOB Exclusive Sale tersedia mulai hari Jumat, 9 Mei 2025 mulai pukul 11.59 WIB, dan General Public Sale mulai tersedia Senin, 12 Mei 2025 mulai pukul 11. 59 WIB.

Harga tiket Heart & Soul Live in Jakarta 2025 dapat dibeli melalui heartandsouljkt.com.

Untuk Presale: UOB Exclusive Sale tersedia mulai hari Jumat, 9 Mei 2025 mulai pukul 11.59 WIB, dan General Public Sale mulai tersedia Senin, 12 Mei 2025 mulai pukul 11.59 WIB.

Berikut harga tiket konser tersebut

Presale: Exclusive Sale General Sale

· VVIP : Rp. 2,450,000 Rp. 2,950,000

· Diamond : Rp. 2,000,000 Rp. 2,450,000

· Gold : Rp. 1,250,000 Rp. 1,750,000

· Silver : Rp. 750,000 Rp. 1,050,000

Herman Soesetyo, Cards and Payment Head, UOB Indonesia, menyampaikan, melalui kemitraan ini, mereka ingin memberikan pengalaman yang berkesan bagi nasabah, khususnya pecinta konser musik, dengan menghadirkan berbagai kemudahan serta benefit eksklusif melalui kartu kredit UOB.

"Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk menghadirkan akses terhadap lifestyle entertainment yang berkesan dan memberi nilai tambah untuk masyarakat di kawasan Asia," ujarnya.