Daftar Lengkap Pemenang Baeksang Arts Awards 2025

Bisnis.com, JAKARTA —Baeksang Arts Awards kembali digelar untuk ke-61 kalinya pada tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi tertinggi bagi insan perfilman, pertelevisian, dan teater Korea Selatan.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan paling bergengsi di industri hiburan negeri ginseng, tetapi juga menjadi tolok ukur kualitas karya dan performa para seniman, aktor, dan kreator di balik layar.

Apa Itu Baeksang Arts Awards?

Baeksang Arts Awards adalah salah satu ajang penghargaan paling prestisius di Korea Selatan yang memberikan pengakuan kepada karya-karya terbaik di bidang film, televisi, dan teater.

Tahun ini, Baeksang memasuki edisi ke-61 sejak pertama kali diadakan pada tahun 1965. Tim juri menilai karya-karya yang dirilis antara 1 April 2024 hingga 31 Maret 2025, melibatkan panel yang terdiri dari 60 pakar di bidang seni dan hiburan.

Sejarah Baeksang Arts Awards

Dilansir dari Tatlerasia.com, Jumat (9/5/2025) Baeksang Arts Awards pertama kali diselenggarakan oleh Chang Key-young, pendiri surat kabar Hankook Ilbo, untuk menghormati kontribusi luar biasa terhadap budaya populer Korea. Nama “Baeksang” berasal dari nama pena Chang yang berarti “gajah putih,” lambang kebijaksanaan, kekuatan, dan keistimewaan.

Seiring waktu, Baeksang terus berkembang baik dari segi skala maupun reputasi. Kategori penghargaan bertambah, dan lokasi acara pun berpindah ke panggung yang lebih bergengsi seperti COEX di Seoul. Pada tahun 2019, trofi Baeksang didesain ulang sebagai bentuk penghormatan terhadap konsep Creative Human, mencerminkan dinamika seni penceritaan dan pertunjukan modern Korea.

Kini, Baeksang dikenal sebagai satu-satunya penghargaan di Korea Selatan yang mencakup film, televisi, dan teater sekaligus menunjukkan penghargaan yang menyeluruh terhadap seluruh spektrum seni pertunjukan.

Daftar Pemenang Baeksang Arts Awards 2025

Dilansir dari Soompi.com, Jumat (9/5/2025) berikut adalah daftar pemenang utama Baeksang Awards ke-61:

Penghargaan Utama (Grand Prize / Daesang)

Sektor Penyiaran: Culinary Class Wars (Netflix), serial kompetisi memasak produksi Studio Slam (JTBC)

Sektor Film: Hyong Kyung-pyo, sinematografer film Harbin (2024)

Aktor & Aktris Terbaik

Kategori Penyiaran (TV / Serial):

Aktor Terbaik: Ju Ji-hoon – The Trauma Code: Heroes on Call (Netflix)

Aktris Terbaik: Kim Tae-ri – Jeongnyeon: The Star is Born (tvN)

Kategori Film:

Aktor Terbaik: Cho Jung-seok – Pilot

Aktris Terbaik: Jeon Do-yeon – Revolver

Karya Terbaik

Drama Terbaik (TV): When Life Gives You Tangerines (Netflix)

Film Terbaik: Harbin

Tak hanya menjadi ajang selebrasi untuk karya-karya populer, Baeksang juga memberikan ruang bagi apresiasi terhadap mereka yang bekerja di balik layar dan talenta baru yang menjanjikan.