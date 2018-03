Pesepakbola legendaris Inggris David Beckham dan pelajar SMP Sripun. - Instagram @davidbekcham

Bisnis.com, JAKARTA – Pesepakbola asal Inggris David Beckham menyebut seorang remaja putri berusia 15 tahun bernama Sripun sebagai inspirator, dan pembuat perubahan.

Beckham menyampaikan hal itu lewat akun Instagramnya pada Selasa (27/3/2018). Di akunnya itu, Beckham pun berfoto bersama Sripun yang mengenakan seragam sekolah SMP.

Ada dua foto Beckham dan Sripun di Instagram itu. Pada foto pertama, Beckham menuliskan bahwa dirinya bertemu dengan remaja dari Indonesia bernama Sripun.

Beckham juga menginformasikan bahwa pada hari ini, Rabu (28/3/2018), Sripun akan mengambil alih akun Instagram Beckham.

“Saya tidak sabar menunggunya untuk berbagi kehidupannya di Indonesia dengan Anda semua dan bagaimana ia menangani bullying di sekolah dan komunitasnya.” @UNICEF #Endviolence.

Sementara, pada foto berikut pada hari ini, Beckham menulis bahwa dia sangat senang bersama para follower-nya bertemu Sripun, dan melihat apa yang dilakukan remaja itu untuk mengatasi kekerasan di sekolahnya.

Beckham pun menuliskan secara singkat latar belakang Sripun yang mengalami kekerasan di sekolah, dan dikucilkan. Tapi, Sripun berhasil fokus mendukung orang laih melalui masa sulit. Sripun menjadi nominator sebagai pembuat perubahan oleh teman/kelompok sebayanya, dan dianggap telah mengilhami orang lain untuk menghentikan bullying, sehingga siswa dapat merasa aman untuk belajar.

Berikut pesan yang ditulis Beckham tentang Sripun :

@davidbeckhamTeenager. Inspiration. Change-maker. I’m so happy that you have all had the chance to meet 15-year-old Sripun with me to see the amazing work she is doing to tackle violence in her school. She faced bullying at school and felt excluded by friends but has focused on supporting others through tough times. She was nominated by her peers to be a change-maker and now inspires others to stop bullying so students can feel safe to learn. @unicef #ENDviolence #7fund