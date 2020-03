Nikita Mirzani Sumbang Rp100 juta untuk Atasi Virus Corona, Ajak Selebriti Lain Peduli

Bisnis.com, JAKARTA - Selebriti Nikita Mirzani menyumbangkan uang Rp100 juta untuk penanganan virus corona di tanah air.

Hal itu, dikatakan Nikita dalam akun instagramnya yang disebutkan sebagai bagian dari syukuran ulang tahunnya yang ke 34 tahun.

Dia juga mengajak selebriti lain dan pihak lain di Indonesia yang memiliki kekayaaan cukup untuk ikut menyumbangkan dana untuk penanganan virus corona di Indonesia.

"Semoga ini bisa mencetus publc figure lain dan orang-orang lain untuk menyumbangkan uang untuk menangani virus corona ini," ujarnya.

Nikita juga mengatakan di hari ulang tahunnya kali ini, dia hanya berharap agar kondisi Indonesia cepat pulih dari musibah seputar virus corona tersebut.

Menurutnya, dia juga ikut merasakan dampak dari penyebaran virus corona itu dalam aktivitas hariannya yang tidak seperti biasanya.

"Niki berdoa semoga Indonesia cepat bisa melewati dari musibah ini, aamiin," katanya.

Sebelumnya, Uya Kuya juga ikut berpartisipasi dalam penanganan virus corona dengan menjual masker murah.

Menurutnya, dia menjual masker seharga Rp2.000 per lembar dari harga belinya Rp7.000 per lembar.

"Alasan saya tidak memberikan gratis untuk menghindari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan untuk mendapatkan gratis tapi menjualnya kembali.

Seperti diketahui saat ini, harga masker melonjak tinggi di pasaran. Harga per boks yang semula Rp30.000an kini naik menjadi Rp350.000 an per boks.

