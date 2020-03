Drummer Kondang Gilang Ramadhan Keliling Jualan Kopi

Bisnis.com, JAKARTA - Gilang Ramadan Kartahadimadja, namanya tak asing lagi di kalangan pecinta musik tanah air. Dia merupakan salah satu drummer terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini.

Malang melintang di dunia tetabuhan, ternyata saat ini Gilang tengah asik berjualan kopi. Bahkan dia sudah mempunyai brand kopinya sendiri bernama GR Drum Coffee.

Bermula dari hobinya yang suka ngopi, apalagi di setiap perjalanan musiknya selalu disuguhi kopi khas daerah yang disinggahi, akhirnya dia terpikir mengapa tidak ikut memasarkan kopi asli Indonesia. Hal ini juga menampung aspirasi perwakilan daerah yang ditemuinya acap kali manggung.

“Setiap daerah bilang ‘Mas Gilang sudah nyobain (kopi khas daerah ini) belum? Akhirnya minta tolong buat angkat kopi daerahnya,” katanya kepada Bisnis.

Pria yang sempat mengenyam pendidikan musik di Hollywood, Amerika Serikat ini pun mengaku ingin mengangkat nasib para petani kopi. Terlebih, baru beberapa saja kopi lokal yang mampu menembus pasar dunia. Padahal banyak sekali brand kopi asing yang bahan bakunya dipasok dari Indonesia.

“Marketing kita lemah, kopinya banyak betul,” singgungnya.

Gilang menyebut awalnya dia hanya ingin membuka warung kopi saja. Namun setelah berpikir ulang, mengapa dia tidak membuat bahan baku saja.

Sembari menyelam minum air, acap kali manggung ke daerah, dia menyempatkan diri untuk bertemu para petani kopi dan membuat perjanjian agar biji kopi yang ditanam para petani tersebut dibranding dan dipasarkan olehnya. Hingga akhirnya kini GR Drum Coffee memiliki beragam jenis kopi dari sejumlah daerah. Salah satu unggulannya yakni kopi dari Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT).

GR Drum Coffee katanya menyediakan kemasan berisi biji kopi dan bubuk. Saat ini Gilang mengaku masih ingin menjelajah daerah di Indonesia guna menemukan kopi-kopi terbaik untuk dipasarkan.

“Setiap daerah punya kopi, saya mau membawa kemasan pakai bendera merah putih. Semua yang jualan kopi nggak ada yang berani pakai bendera merah putih, cuma saya doang,” singgungnya.

Untuk pemasaran GR Drum Coffee, Gilang tengah rutin mengunjungi sejumlah kantor kedutaan Indonesia di negara lain. Sebab menurut suami Shahnaz Haque ini, tugas seorang duta besar salah satunya yakni berdagang produk-produk Indonesia di luar negeri.

Dengan begitu, kopi asal Indonesia semakin dikenal luas di banyak negara. Orang asing jadi semakin penasaran dengan Indonesia. “Saya punya cita-cita kalau orang minum kopi, I want to come to Indonesia. Bisa sebenarnya. Begitu minum, glek, ini Indonesia,” imbuhnya.

Secara tidak langsung pun, pendapatan negara dari kopi kata Gilang akan semakin meningkat.

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!