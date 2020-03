5 Inspirasi Gaya Fashion Korea

Bisnis.com, JAKARTA - Selain film dan artisnya, gaya berbusana orang Korea Selatan juga banyak ditiru orang Indonesia terutama kaum milenial.

Dengan riasan wajah yang berkesan alami serta memiliki selera fesyen yang enak dilihat, serial Korea begitu dinanti sebagai acuan untuk berpakaian. Anda juga bisa meniru gaya dari beberapa karakter serial Korea seperti yang akan dibahas berikut ini menurut Netflix, Rabu.

1. Edgy chic

Jo Yi-seo (Kim Da-mi) dalam serial "Itaewon Class" adalah seorang influencer ternama yang beralih profesi menjadi seorang manajer di sebuah pub kecil di Itaewon, demi mengejar cinta.

Penampilan Yi-seo cukup unik dan edgy. Dengan rambut model bob, dia kerap mengenakan jaket kulit hitam, skinny ripped jeans, luaran dengan motif mencolok, sepatu boots, aksesoris serta kacamata hitam.

2. Vintage beauty

Jang Man-wol (IU) dari "Hotel del Luna" memiliki selera berbusana yang patut ditiru. Gaya klasiknya selalu menarik perhatian. Jika ingin berpenampilan ala Jang Man-wol, Anda memerlukan busana seperti gaun pendek hitam, lacy white maxi, power suit ala Chanel, busana berwarna monokrom serta gaun berbahan satin.

3. Effortless glam

Yoon Jin-ah (Son Yee-jin) dalam "Something in the Rain" memperlihatkan bahwa gaya kasual juga bisa terlihat keren seperti mengenakan kemeja yang dimasukkan ke dalam celana high-waist jeans. Yoon Jin-ah juga kerap mengenakan blazer besar dalam berbagai warna, tucked-in kemeja, boyfriend/high-waist jeans, sneakers dan rambut ala bun hair atau cepol.

4. Elegant princess

Meski diceritakan sebagai orang Korea Utara, namun penampilan Seo Dan (Seo Ji-hye) dalam "Crash Landing on You" tak bisa dihiraukan. Gayanya yang sederhana namun elegan justru membuatnya sangat fashionable.

Seo Dan diperlihatkan kerap mengenakan jaket berbahan lace, kemeja motif floral berbahan satin, gaun panjang, blazer, neck bandana serta jepit rambut.

5. Chic on-duty

Bagi para perempuan pekerja, gaya Kim Mi So (Park Min-young) dalam serial "What's Wrong with Secretary Kim" patut untuk ditiru. Kim Mi-so memberikan banyak inspirasi untuk tampilan kantor yang chic.

Anda bisa menggunakan atasan berwarana pastel, blouse satin, pencil skirt, pant suit dan sepatu stiletto.

Ada saldo digital sebesar 50 ribu untuk Sobat Bisnis dengan isi di sini!