Squid Game 3 Rampung, Siapa Pemain Terkaya?

Bisnis.com, JAKARTA — Squid Game musim ke-3 sudah tayang dan rampung akhir Juni 2025. Menjadi salah satu serial Netflix paling diantisipasi tahun ini, tentu bakal menambah pundi-pundi kekayaan para pemainnya.

Squid Game season 3 tayang sejak 27 Juni 2025 di layanan streaming Netflix. Seperti musim-musim sebelumnya, para pemain akan berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan hadiah dari permainan yang terlihat menyenangkan tetapi sebetulnya menegangkan dan penuh ancaman.

Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan tentang Squid Game adalah seberapa baik para aktor tampil dalam serial tersebut dan dalam film-film lainnya. Hal ini menentukan pendapatan mereka sebagai aktor.

Lantas berapa kekayaan bersih para pemeran Squid Game? Siapa yang lebih kaya? Dan bagaimana kesuksesan Squid Game memengaruhi kekayaan bersih tersebut?

Berikut kekayaan bersih para pemeran Squid Game:

1. Lee Jung-jae sebagai Seong Gi-hun

Kekayaan bersih: US$12 juta

Kekayaan bersih Lee Jung-jae diperkirakan sekitar US$12 juta. Jumlah yang tidak sedikit, tetapi juga tidak mendekati kekayaan bersih tertinggi di antara para pemeran. Namun, kekayaan bersihnya meningkat secara substansial setelah perilisan Squid Game dan karyanya di The Acolyte.





2. Park Hae-soo sebagai Cho Sang-woo

Kekayaan bersih: US$1,5 juta

Aktor yang telah muncul dalam beberapa drama Korea, termasuk Six Flying Dragons, Prison Playbook, dan Memories of the Alhambra ini juga muncul dalam Money Heist: Korea. Semua itu membuat kekayaan bersihnya dilaporkan mencapai US$1,5 juta.





3. HoYeon Jung sebagai Kang Sae-byeok

Kekayaan bersih: US$4 juta

Salah satu bintang yang bersinar di Squid Game Musim 1 dan kembali di musim terakhir adalah HoYeon Jung, yang perannya sebagai pembelot Korea Utara Kang Sae-byeok mengubahnya menjadi fenomena global.

Sejak saat itu, dia telah tampil di mana-mana, mulai dari memenangkan Penghargaan SAG yang bersejarah hingga mendapatkan peran utama seperti di Disclaimer Apple TV+ dan menjadi bintang sampul Asia Timur pertama yang menerima fitur solo di Vogue.

Sebelum acara tersebut, dia menjadi runner-up di Korea's Next Top Model dan menjadi model untuk merek-merek mewah seperti Louis Vuitton, Chanel, dan Gucci.





4. Wi Ha-joon sebagai Hwang Jun-ho

Kekayaan bersih: US$3 juta

Pengalaman Wi Ha-joon jauh melampaui Squid Game, karena dia telah muncul dalam peran seperti Romance is a Bonus Book dan Gonjiam: Haunted Asylum. Semua itu menambah kekayaan bersihnya yang dilaporkan sekitar US$3 juta.





5. Lee Byung-hun sebagai Hwang In-Ho

Kekayaan bersih: US$20 juta

Orang terkaya dalam daftar ini adalah Lee Byung-hun, dan menurut Celebrity Net Worth, dia memiliki selisih yang cukup besar. Namun, karier aktingnya juga mendukung hal tersebut.

Sebelum Squid Game, di mana dia berperan sebagai The Front Man dan Player 001, dia sebelumnya muncul dalam film-film seperti G.I. Joe: The Rise of the Cobra dan Terminator Genisys serta beberapa film kriminal Korea, termasuk A Bittersweet Life dan I Saw the Devil.





6. Gong Yoo sebagai Perekrut

Kekayaan bersih: US$14 juta

Menurut Lifestyle Asia, kekayaan bersih Gong Yoo yang besar tidak hanya berasal dari perannya dalam Squid Game dan sebelumnya Goblin dan Train to Busan, tetapi juga dari dukungan mode, iklan, dan real estat.





7. Im Si-wan sebagai Lee Myung-gi

Kekayaan bersih: US$1 juta—3 juta

Im Si-wan adalah salah satu aktor yang dikenal banyak orang sebagai aktor yang sukses, tetapi belum dapat memastikan seberapa suksesnya. Laporan menunjukkan bahwa kekayaannya berkisar antara US$1 hingga US$3 juta, yang berasal dari aktingnya dan dari waktunya sebagai anggota band ZE:A.





8. Park Sung-hoon sebagai Hyun-ju

Kekayaan bersih: US$3 juta

Park Sung-hoon telah muncul dalam proyek-proyek terkenal lainnya seperti The Glory dan juga memiliki latar belakang teater yang kuat. Dalam Squid Game Musim 2 dan 3, dia berperan sebagai Hyun-ju, seorang transgender yang memasuki dunia game dengan harapan menghasilkan cukup uang untuk menyelesaikan transisinya.





9. Park Gyu-young sebagai No-eul

Kekayaan bersih: US$5 juta

Aktris ini telah membuat namanya dikenal dengan tampil dalam sejumlah besar drama Korea, meskipun mungkin tidak ada yang setenar Sweet Home. Semua itu menambah kekayaan bersihnya yang dilaporkan.





10. Lee Yoo-mi sebagai Ji-yeon

Kekayaan bersih: US$4 juta

Setelah perannya yang luar biasa dalam Squid Game, Lee Yoo-mi melanjutkan kariernya dengan membintangi serial Netflix lainnya, All of Us Are Dead. Hal itu tidak hanya menjelaskan kekayaan bersihnya, tetapi juga popularitasnya.