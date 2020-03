Ini Album Terlaris di Dunia Sepanjang 2019

Bisnis.com, JAKARTA - Album terlaris di dunia sepanjang 2019 diraih oleh grup idola Arashi asal Jepang.

Ini menjadikan mereka musisi Jepang pertama yang menempati posisi itu, kata grup industri musik global.

Arashi berhasil menjual 3,3 juta kopi dari album "5x20 All the Best!! 1999-2019" yang dirilis pada Juni lalu, serta kompilasi video yang dijual mulai Oktober, kata International Federation of the Phonographic Industry seperti dilansir Kyodo.

"Arashi adalah band ikonik Jepang yang telah membangun basis penggemar besar dan berdedikasi se-Asia sepanjang 20 tahun berkarir di dunia musik," kata Frances Moore, chief executive IFPI.

"Kami ingin memberi selamat karena memenangi penghargaan ini yang merupakan bukti karier mereka yang panjang dan tangguh."

Posisi kedua ditempati oleh Taylor Swift lewat "Lover", diikuti grup K-pop BTS dengan "Map of the Soul Persona".

Berdasarkan Asosiasi Industri Rekaman di Jepang, lebih dari dua juta kopi album peringatan 20 tahun Arashi dan lebih dari 750.000 kopi koleksi video klip didistribusikan di Jepang.

Peringkat ini didasari oleh penjualan album fisik dan digital.

Sebelumnya, IFPI menobatkan Taylor Swift sebagai artis dengan rekaman terlaris dunia pada 2019, berdasarkan penjualan semua format meliputi CD, unduhan dan streaming.