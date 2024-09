Lady Gaga Segera Rilis Album Baru, Terinspirasi dari Perannya di Film Joker, Folie a Deux

Bisnis.com, JAKARTA – Lady Gaga kembali mengejutkan penggemar dengan mengumumkan perilisan album terbarunya “Harlequin”, album soundtrack untuk film Joker: Folie a Deux yang akan tayang 4 Oktober 2024 mendatang.

Disutradarai oleh Todd Philips, film Joker: Folie a Deux akan mengambil tema musikal. Dibintangi oleh Joaquin Phoenix sebagai Joker dan Lady Gaga sebagai Harley Quinn, film ini akan menampilkan format yang berbeda dari sekuel film Joker pertama yang dirilis pada tahun 2019 lalu.

Meskipun film Joker: Folie a Deux baru akan tayang pada 4 Oktober 2024, album “Harlequin” akan dirilis oleh Lady Gaga lebih awal pada hari Jumat, 27 September 2024.

Dikutip dari Vogue, Lady Gaga menceritakan bagaimana penggambaran karakter Harley Quinn bersifat pribadi baginya.

“Saya memiliki pengalaman berbeda saat menciptakannya, yaitu pengalaman saya dengan kegilaan dan kekacauan di dalam diri. Terkadang wanita dicap sebagai makhluk yang terlalu emosional sehingga ketika kita kewalahan, kita menjadi tidak terkendali. Namun, saya bertanya-tanya, bagaimana ketika semuanya menjadi terasa jauh dari kenyataan, dan itu akan membuat Anda menjadi seseorang yang... pendiam?”

Dilansir dari Variety, pada pemutaran perdana Chromatica Ball Film, Lady Gaga juga mengungkap bahwa album Harlequin berbeda seperti album-album yang pernah ia buat sebelumnya.

Berikut 13 daftar lagu yang akan dirilis dalam album Harlequin:

1. Good Morning

2. Get Happy (2024)

3. Oh, When the Saints

4. World on a String

5. If My Friends Could See Me Now

6. That’s Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie a Deux

10. Gonna Build a Mountain

11. Close to You

12. Happy Mistake

13. That’s Life

(Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)