Cegah Kerumunan, Event Virtual Bakal Digelar

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa waktu yang lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah mencanangkan pentingnya social distancing.

Imbauan itu mengarahkan agar warga negara Indonesia mengutamakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti menjauhi kerumunan, serta kerja, belajar dan ibadah di rumah, meminimalisir bersentuhan dan berdekatan dengan orang lain, termasuk menunda kegiatan massal, seperti arisan, reuni, dan sebagainya.

"Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah tersebut, Nojorono berinisiatif agar Authenticity, untuk sementara waktu tidak mengadakan event-event yang menghimpun massa dan menggantikannya menjadi Authenticity from Home,” jelas Arief Goenadibrata, Managing Director PT Nojorono Tobacco International dalam siaran pers yang diterima Bisnis.

Kegiatan ini meliputi Authenticity from Home with Reality Club pada tanggal 22 Maret 2020 dan juga Authenticity From Home Festival yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 dan 28 Maret 2020.

Authenticity selaku penyelenggara Authenticity from Home, akan membuat acara virtual events experience dengan mengundang sejumlah artis nasional untuk penggemar-penggemarnya dalam bentuk hiburan untuk masyarakat Indonesia yang sedang menerapkan anjuran pemerintah yaitu Social Distancing dan Self Quarantine.

“Terapkan Self Distancing dan Self Quarantine dengan baik serta nikmati live streaming spesial persembahan dari Authenticity yang bisa kalian akses melalui website Authenticity.id. Teruslah berkarya dimanapun Sobat Authenticity berada, walau dari rumah, we are closing the distance! Catat tanggal nya ya! And Stay Tuned to our Instagram for more information,” papar Yohanes Aditya, Section Head Digital Marketing PT Nojorono Tobacco International.

Dia mengatakan, Nojorono juga telah melakukan kegiatan preventif ke para pemangku kepentingan internal seperti edukasi mengenai kebersihan, cuci tangan, pemeriksaan kesehatan, pembersihan lingkungan kerja, pemakaian masker, penggunaan hand sanitizer secara reguler, sampai pada pemberlakuan ‘Work from Home’ secara bergiliran.

"Harapan kami, dengan pelaksanaan program ini, kami dapat membantu kebijakan pemerintah untuk mengurangi percepatan penyebaran virus Corona COVID-19. Namun kami tetap dapat menyuguhkan hiburan-hiburan yang berkelas sehingga kedekatan dengan konsumen tetap terjaga,” pungkas Arief dengan nada optimis.