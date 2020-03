10 Cara Menikmati Waktu di Rumah Aja

Bisnis.com, JAKARTA - Penyebaran virus Corona di Indonesia, bahkan dunia, terus meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, untuk meredam penyebarannya pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap #dirumahaja hingga pandemik COVID-19 ini berakhir.

Meski terdengar menyenangkan, namun praktiknya social distancing ini bisa membosankan, terutama bagi Anda yang senang pergi ke luar rumah ataupun terbiasa berinteraksi dengan banyak orang. Nah, untuk menghindari kebosanan, Pegipegi punya beberapa cara asyik yang dapat Anda lakukan selama di rumah :

1.Cek Wishlist Destinasi yang Belum Kesampaian

Meski harus #dirumahaja, bukan berarti Anda tidak bisa merencanakan liburan selanjutnya kan? Sebelum itu, Anda bisa melihat kembali wishlist destinasi yang belum sempat dikunjungi sambil mempertimbangkan waktu terbaik untuk pergi ke sana. Jangan lupa, hitung juga perkiraan bujet yang akan dihabiskan selama liburan biar bisa sekalian nabung. Jadi, sewaktu-waktu keadaan sudah membaik, Anda bisa langsung berangkat deh!

2. Sharing Pengalaman Traveling sama Keluarga

Salah satu hal positif yang dapat diambil dari anjuran #dirumahaja adalah kita jadi bisa lebih dekat dengan keluarga di rumah. Di saat-saat seperti ini, Anda bisa berbagi cerita dan pengalaman seru tentang berbagai hal seperti saat traveling, misalnya. Dengan begitu, Anda tak hanya bisa mempererat bonding antar anggota keluarga, tapi juga mengajak mereka untuk ikut dalam rencana perjalanan Anda selanjutnya ke destinasi impian.

3. Bikin Playlist Lagu buat Traveling

Aktivitas yang satu ini juga tak kalah penting, nih. Sambil mengisi waktu luang, Anda bisa melihat aplikasi pemutar musik, kemudian memilih beberapa lagu yang Anda suka, lalu buatlah playlist untuk momen liburan selanjutnya. Anda bisa membuat beberapa playlist yang cocok untuk didengarkan selama di perjalanan saat #NantiKitaPegipegiLagi!

4. Edit Foto Traveling, Lalu Upload di Medsos

Selama social distancing, kerinduan akan traveling seperti menikmati suasana pantai, mendaki gunung, atau hanya sekadar berjalan-jalan santai mengelilingi kota tampaknya bisa sedikit terbayar dengan melihat kembali foto-foto liburan Anda sebelumnya. Anda bisa sekalian mengedit foto-foto yang menyimpan kisah menarik, lalu mengunggahnya ke medsos. Jangan lupa tambahkan hashtag #throwback biar memori bahagianya terkenang terus!

5. Cari Inspirasi Traveling yang Asyik

Sambil merencanakan traveling selanjutnya, Anda bisa mencari inspirasi tempat dan aktivitas yang asyik melalui medsos, website, atau blog khusus traveling. Sebagai rekomendasi, Pegipegi punya blog Travel Tips yang dapat memberikan segudang informasi bagi Anda yang sedang mencari insight untuk memilih destinasi maupun kegiatan seru saat liburan nanti.

6.Sisihkan Waktu buat Video Chat bareng Teman

Thanks to technology! Rasanya kalimat tersebut sangat relate dengan saat-saat seperti ini. Kalau sudah mulai merasa bosan di rumah, mungkin inilah saatnya Anda menghubungi beberapa teman atau kerabat melalui aplikasi instant messaging. Anda bisa memanfaatkan fitur video chat yang memungkinkan Anda untuk tetap "bertemu" secara online, lalu berbagi cerita bersama mereka.

7. Baca Buku atau 'Maraton' Nonton Film Favorit

Bagi Anda yang punya hobi tertentu, seperti membaca buku atau menonton film, kegiatan ini juga bisa dilakukan untuk mengatasi rasa bosan selama menjalani social distancing. Bagi pencinta traveling, Anda bisa membaca buku-buku, seperti The Naked Traveler, The Geography of Bliss, atau 101 Travel Tips & Stories dan menonton film, seperti Eat Pray Love, The Secret Life of Walter Mitty, 5 cm, dan banyak lagi yang menarik lainnya.

8. Sempatkan Olahraga yang Ringan tapi Fun

Walau #dirumahaja, bukan berarti Anda hanya bermalas-malasan, lho. Agar selalu sehat, sempatkanlah waktu untuk berolahraga. Tidak perlu yang berat-berat, yang penting Anda melakukannya secara fun. Anda bisa melihat tutorial zumba dan yoga dari YouTube, atau sekadar berlari di treadmill sambil mendengarkan lagu atau menonton acara TV favorit.

9. Main Game Seru bareng Keluarga

Cara lain untuk menghempas rasa bosan selama di rumah adalah dengan bermain game bareng keluarga. Jika biasanya Anda hanya bermain game online, di saat seperti ini Anda bisa memilih permainan yang melibatkan seluruh anggota keluarga. Sebut saja monopoli, ludo, scrabble, kartu UNO, UNO stacko, catur, dan tebak kata/gaya, bahkan permainan tradisional seperti petak umpet, bola bekel, dan congklak. Seru, kan!

10. Jangan Lupa Bersih-bersih Rumah

Selain kegiatan yang telah disebutkan di atas, salah satu yang terpenting dan tidak boleh ketinggalan selama Anda di rumah adalah bersih-bersih. Jangan lupa untuk menyapu dan mengepel lantai secara rutin, kemudian menyemprotkan disinfektan atau antiseptik cair ke beberapa spot di rumah, seperti jendela, gagang pintu, dan meja. Setelah itu, rapikan juga lemari pakaian dan sortir barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Biar lebih semangat, Anda bisa menonton YouTube Marie Kondo sebagai panduan.