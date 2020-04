Netflix Hadirkan Sejumlah Film Pilihan Sepanjang Ramadan

Bisnis.com, JAKARTA - Layanan hiburan berbasis internet Netflix memanfaatkan momen puasa Ramadan dengan menawarkan sejumlah programnya.

Netflix menghadirkan berbagai tontonan yang bisa dinikmati sepanjang April dan Mei, mulai dari film Indonesia hingga Korea.

Di antara sejumlah film yang ditawarkan terdapat Bumi Manusia, Si Doel the Movie 1 hingga Si Doel the Movie 3.Juga dihadirkan film "E.T the Extra-Terrestrial" serta serial komedi Space Force.

Berikut ringkasan masing-masing film dimaksud:

Bumi Manusia

Film ini menceritakan tentang seorang lelaki asli Jawa dan seorang perempuan berdarah campuran yang saling jatuh cinta pada masa kolonial Belanda di awal abad ke-20. Film yang dibintangi Iqbaal Ramadhan dan Mawar de Jongh ini sudah tayang.



My Stupid Boss dan My Stupid Boss 2

Film yang dibintangi Reza Rahadian ini merupakan sebuah komedi yang akan mengocok perut Anda. Kisahnya seputar Bossman, orang Indonesia yang memiliki perusahaan besar di Kuala Lumpur, Malaysia. Kelakuannya sering tidak masuk akal dan membuat sekretarisnya Diana (Bunga Citra Lestari) harus membereskannya.

Extraction

Film bergenre laga tersebut mengikuti perjalanan Tyler Rake (Chris Hemsworth), seorang tentara bayaran di pasar gelap yang disewa untuk menyelamatkan anak dari sindikat kriminal internasional yang menculiknya.

Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole" (1 Mei)

Suatu hari, seekor burung hantu muda bernama Soren (Jim Sturgess) diculik sekelompok burung hantu jahat dari St. Aegolious yang ingin mengubahnya menjadi prajurit mereka. Soren berhasil kabur dengan teman-temannya untuk memperingatkan para burung hantu pelindung mengenai rencana jahat kawanan St. Aegolius.

The Angry Birds Movie 2 (6 Mei)

Pulau Burung dan Babi Hijau terancam ketika Zeta (Leslie Jones), pemimpin Pulau Elang ingin menguasai pulau tersebut. Red (Jason Sudeikis) pun harus bersatu dengan tim Leonard (Bill Hader) untuk menggagalkan rencana Zeta dan menyelamatkan rumah mereka.

Si Doel the Movie 1 dan Si Doel the Movie 2 (7 Mei)

Kisah Doel kembali dimulai ketika ia pergi ke Belanda untuk bertemu dengan wanita yang meninggalkannya 14 tahun yang lalu.

Susah Sinyal (11 Mei)

Ellen (Adinia Wirasti) adalah seorang single mother yang berprofesi sebagai pengacara sukses. Ketika Ellen sibuk mengejar karirnya, tanpa sengaja ia menelantarkan anak perempuan satu-satunya, Kiara (Aurora Ribero). Hal ini pun menyebabkan renggangnya hubungan mereka. Apakah ibu dan anak ini dapat menyelesaikan konflik mereka?

Dilan 1990 dan Dilan 1991 (14 Mei)

Berlatar belakang tahun 90-an di Bandung, dua murid SMA yang saling jatuh cinta menghadapi berbagai masalah yang mengganggu hubungan baru mereka.

#TemanTapiMenikah (21 Mei)

Ditto (Adipati Dolken) diam-diam menyimpan hati kepada sahabatnya, Ayudia (Vanesha Prescilla), selama 12 tahun. Namun ketika Ayu bertekad untuk menikah, Ditto harus memilih: mengutarakan perasaannya atau merelakan cinta pertamanya.

E.T the Extra-Terrestrial (22 Mei)

Suatu hari, Elliot (Henry Thomas) menemukan alien yang tertinggal di bumi dan memutuskan untuk menyembunyikannya. Ketika sebuah regu pemburu mencari sang alien, Elliot dan saudara-saudaranya pun tidak berpikir dua kali untuk membantu melindunginya.

Si Doel the Movie 3 (23 Mei)

Ketika keluarga Doel menyambut kembalinya Sarah dan anaknya ke Jakarta, Doel, Sarah, dan Zaenab justru harus membuat keputusan sulit yang akan mengubah takdir mereka.

Space Force (29 Mei)

Space Force, karya dari kreator serial populer The Office, yang menghadirkan Steve Carell dan Lisa Kudrow ini adalah serial komedi terbaru mengenai orang-orang yang ditugaskan untuk membentuk Angkatan Luar Angkasa – sebuah cabang baru dari militer AS.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ramadan, Netflix