Kenapa Extraction Layak Ditonton?

Bisnis.com, JAKARTA - Film laga terbaru Chris Hemsworth, "Extraction" mulai tayang hari ini di Netflix, film ini menjadi tontonan wajib yang harus disaksikan untuk menemani Ramadhan.

"Extraction" bercerita tentang perjalanan Tyler Rake, seorang tentara bayaran di pasar gelap yang menyelamatkan seorang anak dari gembong sindikat kriminal internasional yang diculik.

Setidaknya ada empat alasan yang membuat film ini harus ditonton, berikut adalah penjelasannya menurut keterangan Netflix, Jumat.

Sosok Chris Hemsworth yang berbeda

Mungkin Anda pernah melihat Chris Hemsworth sebagai dewa petir atau Agen H yang memesona di "Men In Black: International". Kali ini, Chris hadir sebagai sosok tentara bayaran bernama Tyler Rake yang tak kenal takut dan cenderung sembrono.

Tyler tidak suka berbicara banyak dan siap memberantas siapapun yang menghalangi jalannya. Meskipun profesinya sebagai tentara bayaran menuntutnya untuk tidak terikat secara emosional dengan siapapun, kita akan melihat kompleksitas dari karakter ini ketika ia harus melindungi seorang anak laki-laki dari berbagai macam bahaya.

Keterlibatan nama-nama besar

Jika Anda penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU), tentunya Anda sudah familier dengan nama Russo bersaudara. "Extraction" merupakan hasil garapan dari duo ini.

Selain itu, Sam Hargrave yang dikenal sebagai koordinator stunt di beberapa film MCU, memegang kursi sutradara untuk menjamin kehebatan aksi dalam "Extraction". Jangan lewatkan pula penampilan David Harbour, pemeran Detektif Hopper di "Stranger Things".

Penuh adegan laga

Jika Anda penggemar "The Night Comes for Us" atau "The Raid", pasti dapat menikmati suguhan berbagai macam aksi yang menegangkan "Extraction" seperti adegan-adegan pengejaran mobil, duel pisau, dan baku tembak yang akan membuat Anda menahan napas selama film ini.

Barat bertemu Timur

Pengambilan gambar Extraction dilakukan di India dan Thailand, di mana para pemainnya berasal dari India, Perancis, Australia, dan Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keragaman di mana aspek Barat bertemu Timur yang dikemas dalam satu film laga yang dikemas dalam satu film laga yang apik.