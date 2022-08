Bikin Meleleh, Virzha & Ello Nyanyi Lagu Dewa 19 Still I’m Sure We’ll Love Again

Bisnis.com, JAKARTA – Menandai hari ulang tahun ke-30, Dewa 19 merilis ulang karya lama dalam format baru. Kali ini grup band legendaris itu merilis lagu Still I’m Sure We’ll Love Again.

Lagu dari album Format Masa Depan yang aslinya dibawakan vokal Ari Lasso itu, kali ini dinyanyikan Virzha dan Ello. Suara kontras dua vokalis tersebut membuat aransemen lagu terdengar lebih segar dan kekinian.

Duet Virzha dan Ello ini merupakan pertama kali menyanyikan lagu Dewa 19 dalam sebuah rekaman. Selama ini duet kebanyakan dilakukan di atas panggung saat menjadi vokalis set live Dewa 19.

“Sebelumnya kami belum pernah dipersatukan di dalam rekaman. Ini yang pertama kalinya. Saya kebagian di bagian depan, lalu Virzha mengikutinya di belakang,” kata Marcello Tahitoe atau Ello seperti dikutip dari Tempo, Sabtu (6/8/2022).

Virzha pun menimpali bahwa aransemen Ahmad Dhani enak untuk membagi antara suaranya dengan Ello.“Menarik bila melihat bagi-bagi vokalnya,” tuturnya.

Lagu Still I’m Sure We’ll Love Again yang diciptakan almarhum Erwin Prasetya ini memiliki warna lagu berbeda pada album Format Masa Depan yang dirilis Dewa 19 pada 1994. Album itu terkesan menampilkan lagu revolusioner dengan suara yang keras dan suara yang lantang.

Memang, selain single Aku Milikmu dan Tak Akan Ada Cinta yang Lain, Still I’m Sure We’ll Love Again menjadi salah satu lagu yang terdengar sangat romantis.

Selain itu, di dalam katalog panjang Dewa 19, lagu ini merupakan satu dari sedikit karya mereka yang ditulis dalam Bahasa Inggris.

Lagu berbahasa Inggris ini merupakan salah satu penanda era awal karir Dewa19 bersama Ari Lasso. Lebih dari dua dekade berlalu, lagu cinta ini menemukan napas baru.

"Lagu ini memang perlu nafas baru. Dulu Ari Lasso yang nyanyi, sekarang sekaligus langsung Ello dan Virzha. Aransemennya juga mengikuti zaman. Masih khas Dewa 19, tapi disesuaikan dengan market yang sekarang," kata Ahmad Dhani.

Menurut Ahmad Dhani, karakter vokal Virzha dan Ello cocok dengan aransemen baru yang dikerjakannya. Meskipun sebelumnya Ahmad Dhani sempat mengajak Raisa dalam menyanyikan lagu tersebut.

"Hasil akhirnya asyik dan masih memberi warna khas Dewa19. Keputusan untuk menduetkan mereka [Virzha dan Ello] juga merupakan sebuah eksperimen yang cocok dengan hasil akhirnya,” ungkap Ahmad Dhani.

Saat berduet dengan Raisa, Ahmad Dhani berujar bahwa Still I’m Sure We’ll Love Again adalah lagu yang rumit karena banyak cord-cordnya, sehingga sejak diciptakan jarang dibawakan saat pentas dipanggung.

“Dewa saja belum pernah bawain [setelah dengan Ari Lasso], Once belum pernah nyanyi, siapapun enggak pernah nyanyi. Terakhir direkam 1994,” kata Ahmad Dhani seperti dikutip dari kanal YouTube Video Legend.

Secara resmi, single Still I’m Sure We’ll Love Again dirilis pada Jumat (5/8/2022), dan dapat didengarkan di berbagai macam digital streaming platform.

“Semoga, niat Dewa 19 untuk memperkenalkan kembali lagu-lagu bagus kami yang dulu belum begitu ter-highlight bisa diterima. Sampai ketemu di panggung-panggung live kami,” kata Ahmad Dhani.

Perayaan 30 Tahun Dewa 19

Dirilisnya Still I’m Sure We’ll Love Again merupakan bagian dari perayaan 30 Tahun Dewa 19 sekaligus pembaruan karya-karya klasik mereka. Tercatat, sepanjang 2022 ini, sudah beberapa single daur ulang yang dirilis dengan nama Dewa 19.

Semua lagu tersebut dirilis bersama vokal Ello atau Virzha. Beberapa bahkan merupakan non-single track di zamannya.

“Lagu-lagu itu kan bagus. Jadi, ketika diperkenalkan ulang ke market yang sekarang, sambutan juga ok. Memang sengaja dikasih napas baru lewat vokal Ello dan Virzha yang segar,” kata Ahmad Dhani.

Perjalanan panjang Dewa19, ditandai dengan kebangkitan kembali bermusik dan beraksi di atas panggung dengan mendatangkan vokalis-vokalis baru.

Dengan empat orang personil yang tersisa secara resmi, format penyanyi yang selalu berganti-ganti, memberikan pengalaman yang berbeda bagi penggemar mereka.

Lagu-lagu nostalgianya bisa berubah bentuk jadi terbarukan sesuai dengan masing-masing vokalis yang membawakannya.

Dewa 19 sendiri beranggotakan Ahmad Dhani, Andra Ramadhan, Yuke Sampurna dan Agung Yudha.

Belakangan ini, Ello dan Virzha menjadi dua vokalis tamu yang mendominasi penampilan panggung Dewa 19.



