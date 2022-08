Rekomendasi Tayangan Netflix Agustus 2022: The Sandman, Locke & Key, hingga Hannibal

Bisnis.com, SOLO - Netflix telah merilis sejumlah tayangan terbaru di bulan Agustus 2022.

Jajaran film, serial, dan anime baru di bawah ini telah banyak dinanti oleh penggemar.

Berikut deretan rekomendasi tayangan Netflix Agustus 2022:

The Sandman

Serial ini telah resmi tayang di Netflix pada 5 Agustus 2022.

The Sandman menceritakan tentang Morpheus sang Raja Mimpi yang mulai mengarungi perjalanan ke berbagai alam untuk menemukan apa yang dicuri darinya.

Ia pun harus memulihkan kekuatannya setelah bertahun-tahun diculik oleh sebuah sekte.

Never Have I Ever S3

Musim baru Never Have I Ever S3 akan tayang di Netflix pada 12 Agustus 2022 mendatang.

Kini Devi dan kawan-kawan boleh saja sudah punya gandengan. Namun mereka akan belajar bahwa hubungan asmara pun menuntut mereka untuk bersikap jujur pada diri sendiri.

Locke & Key S3

Season 3 Locke & Key akan memperlihatkan pertarungan antara keluarga Locke dengan Frederick Gideon.

Hannibal

Hannibal merupakan sebuah film thriller psikologis yang telah dirilis pada 2001 yang diadaptasi dari novel karangan Thomas Harris.

Film ini juga merupakan sekuel dari The Silence of The Lambs.

Hannibal berkisah tentang kisah Clarice Starling (Julianne Moore) yang mencoba menangkap pembunuh berantai kanibal, Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) sebelum korbannya yang masih hidup, Mason Verger dan menangkapnya.

Seoul Vibe

Saat mengejar kecepatan, impian, dan uang, sebuah tim pembalap terseret ke dalam penyelidikan kasus dana gelap milik tokoh berpengaruh pada masa Olimpiade Seoul 1988.

Drama Korea penuh aksi mendebarkan yang dibintangi Yoo Ah In ini akan tayang pada Jumat, 26 Agustus 2022.

