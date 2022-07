8 Rekomendasi Netflix Anak yang Bisa Ditontonan Bersama Keluarga

Bisnis.com, JAKARTA – Pada 23 Juli atau tepatnya besok hari adalah hari untuk memperingati Hari Anak Nasional 2022, pada perayaan tersebut bisa jadi momen untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak.

Banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk menghabiskan waktu dengan anak-anak di Hari Anak Nasional (HAN), seperti mengajaknya jalan-jalan, membelikan hadiah untuk mereka, membuat makanan kesukaan mereka atau bahkan duduk dirumah dengan menonton film anak dengan cemilan dan minuman untuk menemani tontonan.

Netflix yang merupakan layanan streaming film telah memberikan rekomendasi film dan serial yang bisa ditonton dengan anak-anak diunggahan Instagramnya pada Selasa (18/7/2022), di antaranya :

1. The Sea Beast (2022)

Menceritakan seorang anak kecil bernama Maisie dan kru kapal, Jacob yang tak sengaja bertemu lantaran anak kecil tersebut tiba-tiba masuk ke dalam kapal milik Kapten Crow.

Mau tidak mau, Jacob pun membawa Maisie dalam perjalanan epic ke berbagai tempat yang tak terjamah manusia. Kapal Kapten Crow ini memiliki tujuan untuk memburu monster laut yang terkuat, akan tetapi selama perjalanan Jacob dan Maisie malah ingin menyelamatkan monster itu serta menggagalkan rencana kapten Crow.

Durasi : 1 jam 59 menit

Umur : 7+

2. Klaus (2019)

Film ini menceritakan tentang seorang anak dari keluarga sangat kaya yang diusir ke tempat terpencil, sepi dan kelam yang bernama Smeerensburg karena berperilaku malas.

Di Smeerensburg, Jesper ditugaskan untuk memberikan 6 ribu surat dalam satu tahun. Dalam perjalanannya menuntaskan tugas tersebut, Jesper dipertemukan dengan seorang perajin kayu bernama Klaus.

Singkat cerita, Klaus dan Jesper pun bekerja sama untuk membagikan mainan kepada anak-anak. Namun, ditengah jalan Klaus marah kepada Jesper karena telah menemukan benda yang seharusnya tidak dilihat Jesper.

Durasi : 1 jam 38 menit

Umur : 7+



3. The Unlisted (2019)

The Unlisted merupakan series film dengan 15 episode yang menceritakan dua anak kembar identik berusia 12 tahun, Dru dan Kal yang tergabung dengan grup pemberontak yang bernama “The Unlisted”.

Grup yang berisikan anak-anak ini bertujuan untuk menghentikan rencana jahat dari perusahaan besar di negaranya yang ingin mendata, melacak dan mengendalikan semua anak-anak.

Durasi : 21 - 28 menit per-episode (1 musim)

Umur : 7+

4. You vs Wild Out Cold (2021)

Film ini merupakan film yang unik dari daftar rekomendasi sebelumnya, karena film ini menggunakan konsen film interaktif langsung dengan penonton.

Dalam cerita film ini Anda akan dibawa ke tempat pegunungan Es yang di mana merupakan tempat kejadian pilot bernama Bear berhasil menyelamatkan diri saat mengalami kecelakaan, akan tetapi disini kondisi Bear telah kehilangan ingatan.

Oleh karena itu, Anda harus menyelesaikan misi bertahan hidup dari lingkungan keras yang sedang dialami Bear.

Durasi : 25 menit

Umur : 7+

5. Spongebob Movie : Spongebob on the run (2020)

Animasi 3D dari Spongebob ini sangat cocok ditonton bersama anak, dengan menceritakan peliharaan Spongebob, Gary yang tiba-tiba hilang.

Spongebob pun mencari Gary dengan mengajak sahabatnya Patrick Star, namun pencariannya tersebut tidak membuahkan hasil karena ternyata Gary berada di luar Bikini Bottom atau tepatnya berada di Kota Atlantik tempat kediaman Raja Poseidon.

Dalam perjalanan menuju Kota Atlantik hingga menyelamatkan Gary, film ini menyuguhkan cerita yang sangat seru.

Durasi : 1 jam 35 menit

Umur : 7+



6. Lost in Space (2018)

Setelah 50 tahun berlalu, film ini telah dibuat ulang Netflix untuk bernostalgia para orang tua saat masa anak-anak.

Masih dengan latar dan cerita yang sama, dengan menceritakan keluarga Robinson yang berjuang melawan rintangan untuk bertahan hidup dan melarikan diri dari bahaya di planet asing.

Dalam film ini terdapat CGI yang memperlihatkan dinosaurus, robot dan latar tempat yang seru bisa menjadi pilihan tontonan keluarga di HAN.

Durasi : 60 an menit per-episode (3 musim)

Umur : 7+



7. Minecraft : Story Mode (2015)

Sama seperti film You vs Wild Out Cold, Minecraft juga menawarkan film interaktif bersama penontonnya.

Sebelum dibuat film interaktif, Minecraft ini sudah melanglang buana menjadi game yang sangat populer di kalangan anak-anak dan dalam film ini Anda akan dibawa ke dunia minecraft untuk membantu Jesse dalam misi menyelamatkan dunia.

Durasi : 68 – 94 menit per-episode (1 musim)

Umur : 7+



8. The Cuphead Show (2022)

Menceritakan animasi dari manusia cangkir yang bernama Cuphead dan saudaranya, Mugman, dua bersaudara ini memiliki watak yang sangat kontras satu sama lainnya.

Cuphead memiliki sifat yang menyukai tantangan namun kekanak-kanakan, sedangkan Mugman bersifat dewasa juga sangat penakut. Film ini berjenis series dengan 12 episode yang menceritakan pengejaran Cuphead dan saudaranya dari penjahat yang bernama “The Devil”.

Durasi : 14 – 17 menit per-episode (1 musim)

Umur : 7+

