Shazam! dan Aquaman 2 Ditunda Tayang, Rilis Akhir 2023

Bagikan

Bisnis.com, SOLO - Warner Bros mengumumkan adanya perubahan jadwal pada film garapan DC, Shazam!: Fury of the Gods da Aquaman 2.

Kedua film tersebut akan ditunda penayangannya hingga akhir 2023.

Warner Bros mengumumkan, Aquaman 2 yang rencana tayang pada 17 Maret 2023 harus mundur ke 25 Desember 2023.

Sementara Shazam! akan ditayangkan sebelum perilisan Aquaman 2. Film yang dibintangi Zachary Levi ini awalnya ditetapkan untuk 21 Desember 2022.

Pada tanggal barunya, Aquaman and the Lost Kingdom akan debut beberapa hari setelah spinoff Star Wars, Rogue Squadron.

Shazam!: Fury of the Gods yang awalnya akan berhadapan dengan Avatar: The Way of Water karya James Cameron, kini memiliki kendali bebas selama akhir pekan untuk pembukaannya yang baru.

Di lain sisi, Warner Bros juga telah merencanakan merilis sebuah film yang belum diketahui judulnya, untuk tayang pada 10 Februari 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Film Warner Bros film hollywood