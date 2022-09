Profil Ari Irham, Idola Baru Remaja di Film Mencuri Raden Saleh

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Irham Nuran Harir atau yang akrab dikenal dengan nama Ari Irham menjadi sorotan netizen belakangan ini.

Meski sudah terkenal, namanya semakin melambung setelah bergabung dalam film Mencuri Raden Saleh yang disutradarai oleh Angga Dwimas Sasongko.

Dalam film tersebut, ia berperan sebagai Tuktuk dan beradu peran dengan Rachel Amanda, Iqbaal Ramadhan, Angga Yunanda, Aghniny Haque, dan Umay Shahab.

Ini kali kedua Ari Irham beradu akting dengan Rachel Amanda. Sebelumnya, Ari Irham juga pernah bertemu dengan Rachel pada film yang kemudian membesarkan namanya bertajuk Terlalu Tampan.

Perjalanan Karier

Sebelum terjun ke dunia akting, Ari terlebih dahulu mengawali karirnya sebagai disjoki pada tahun 2016.

Hingga saat ini, pria kelahiran Bandung, 24 Oktober 2001 ini sudah mempunyai empat single. XXIV DAT $$ (2016), Me (2016), Arhamnatic (2017), dan After Met You (2019).

After Met You dinyanyikannya bersama Yoriko Angeline untuk soundtrack film berjudul sama. Film ini merupakan adaptasi dari novel karyanya sendiri, yang disutradarai oleh Patrick Effendy.

Setelah Tahun 2019, Ari tampak lebih sering muncul sebagai pemain film. Hal itu dilihat dari banyaknya judul film yang dibintanginya akhir-akhir ini.

Film yang dibintangi Ari diantaranya Ratu Ilmu Hitam, Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Generasi 90an: Melankolia, Kau dan Dia, Kau dan Dia 2, dan Mencuri Raden Saleh yang saat ini masih tayang di bioskop.

Selain itu, masih ada tiga film Ari yang belum tayang di bioskop. Yakni Jagat Arwah yang akan rilis akhir September mendatang, Angel: My Idiot Brother yang proses produksinya baru saja selesai, hingga Terlalu Tampan Universe yang masih dalam tahap produksi.

Selain bermain peran dalam sejumlah judul film, Ari juga membintangi beberapa judul sinetron seperti Super Puber pada tahun 2016, Diam-Diam Cinta pada tahun 2017, dan Cinta yang Hilang pada tahun 2018.

Dia juga punyai dua buku karyanya sendiri berjudul The Diary of Ari Irham dan novel After Met You yang kemudian difilmkan.

