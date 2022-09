Kampanye Gerakan 30 Menit Mommy Masak untuk Cegah Stunting dalam Keluarga

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - PT Hassana Boga Sejahtera produsen produk MPASI Nayz menggelar kampanye Gerakan 30 Menit Mommy Masak dengan tujuan mengajak para Mom kembali meluangkan waktu dan memasak untuk keluarga.

Kegiatan ini telah dimulai saat pameran Mommy and Me di Jakarta Convention Center tanggal 3 Juli 2022. Ditandai dengan Deklarasi 30 Menit Mommy Masak yang diikuti oleh pengunjung pameran dan expert seperti dr. Putri Sakti, MGizi, SpGK, AIFO-K dan dr. Reza Fahlevi, Sp.A. Campaign ini berlangsung hingga akhir Desember 2022.



Kampanye itu juga ditujukan untuk menggaungkan program “Penuhi Gizi Itu Penting, Untuk Mencegah Stunting”, dan “Dicari Tradisi Masak Yang Terlupakan”.

CEO PT. Hasana Boga Sejahtera (NAYZ), Lutfiel Hakim mengatakan bahwa campaign Gerakan 30 Menit Mommy Masak memiliki tujuan yang mulia, dengan meluangkan waktu 30 Menit seorang Ibu sudah mencurahkan kasih sayang dan cintanya terhadap si kecil dan keluarga melalui masakkannya.

Menurutnya, setiap masakan rumahan sudah terjamin kandungan nutrisi maupun gizinya. Waktu 30 Menit merupakan waktu yang singkat seorang Ibu untuk menginvestasikan nutrisi dan gizi si kecil demi masa depannya dan generasi penerusnya.

Selain diikuti oleh para expert, campaign ini juga didukung oleh beberapa influencer yang memiliki awareness sama tentang pentingnya memasak untuk si kecil. Dengan mendatangkan influencer, campaign ini diharapkan dapat diketahui oleh masyarakat khususnya para Ibu Millenial.

Dengan memasak di rumah, bisa tidak membiasakan makan makanan instan, mengirit pengeluaran, juga baik untuk kesehatan.

Selain itu, memasak di rumah juga banyak manfaat yang dihasilkan salah satunya dapat menjalin keterikatan atau bounding dengan keluarga. Membuat kehangatan didalam keluarga semakin terasa dan adanya kesadaran untuk saling membantu satu sama lain.

