Baim Wong Bikin Konten Video Tentang KDRT, Ini Kritikan Deddy Corbuzier

Bisnis.com, JAKARTA - Artis Baim Wong menjadi trending topik di twitter.

Warganet mengungkapkan kekesalannya pada aktor tersebut karena konten di akun youtubenya.

Konten tersebut yang kini videonya sudah ditakedown berjudul Baim KDRT, Paula Jalani visum (tonton video ini sebelum ditakedown).

Kabarnya, video tersebut merupakan prank untuk kebutuhan kontennya.

Menanggapi video tersebut, Deddy Corbuzier ikut berkomentar dan mengkritik konten Baim Wong tersebut.

Deddy mengkritik dan menilai isi konten dari video tersebut melewati batas dan tidak lucu untuk kategori prank.

Menurutnya, konten tersebut bisa merendahkan polisi apalagi mengangkat isu KDRT yang sangat sensitif dan sekarang sedang ramai dibahas masyarakat.

"@baimwong sorry Bro.. Kali ini loe Chuaaxs bgt... Dan gue sirik... Gimana caranya gue bisa kaya loe ya konten keluarga sama prank...But bro.. This is out of limit... I'm sorry.. Not funny and ini jelas merendahkan polisi nya! Dan KDRT.. Are you out of your mind?! Yes I didn't chat u personally... Coz this isn't personal.WHY TO THE LIMIT @tretanmuslim," tulisnya.

Sementara itu, berikut komentar dari netizen terkait konten tersebut.

Bangun2 ga cuma liat korban fans bola ribet bertambah, baim wong bikin geleng2 jg

Udah d hapus habis kena hujat n report. Ini ide dr baim nya,ad pas opening video. Baim bilang ke istrinya "yang mau gak yang kamu buat laporan k polisi klu kena KDRT.kita prank" dan istrinya mau pula

Konten KDRT yang dibikin #Baim Wong judulnya diakhiri dengan 'tonton sebelum video ini ditake down' udah menunjukkan kalo dia cuma cari viewers. Empati nol

Baim kalau ada sesuatu yang emang bakal narik cuan gas aja keknya mayan buat bagiin blt (konten)

makin sini mkn kesana si baim. kontennya gakjelas semua ew untung gapernah nontonin jd gak nyumbang adsense ke bapul

sick. sick. sick. gue tau bgt gmn rasanya jd korban kdrt, dan liat beginian di kontenin bnr2 ga bs berkata kata lg. baim paula tolong bgt inimah kontennya yg ngotak dikit.

