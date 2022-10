Disparekraf DKI Kembali Gelar Jakarta Film Week 2022, Gratiskan Tiket OTS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jakarta Film Week kembali digelar untuk kedua kalinya. Festival ini akan diselenggarakan dari tanggal 13 Oktober 2022 hingga 16 Oktober 2022 mendatang.

Dalam perhelatan tahun ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta berkolaborasi yang dengan Yayasan Super Delapan Milimeter mengusung tema “Emerge”.

Sesuai dengan perjalanannya, perayaan ini digelar sebagai kebangkitan film Indonesia kala pandemi Covid-19 melanda.

Mengutip laman Instagram resminya @jakartafilmweek, dalam acara ini akan diramaikan oleh 88 film dari 28 negara.

Selain itu ada juga program lain selain pemutaran film yang digelar di Jakarta Film Week, seperti Producer's Lab, Masterclass, Halus Community, serta Exhibition yang digelar selama festival berlangsung.

Festival digelar di tiga tempat yakni di CGV Grand Indonesia, Kineforum Taman Ismail Marzuki serta Ashley Hotel.

Acara pembukaan digelar 13 Oktober 2022 kemarin, di CGV Grand Indonesia dengan menampilkan film Balada Si Roy.

Terdapat 2 kategori kompetisi baru yang akan digelar pada penghargaan perhelatan Jakarta Film Week tahun ini, yaitu penghargaan film animasi pendek ‘Global Animation Award’ serta penghargaan ‘Series of The Year’ sebagai penghargaan series original yang tayang di kanal Over The Top (OTT).

Para pemenang dari setiap penghargaan akan mendapatkan piala Cakra Kencana. Piala ini terinspirasi dari ikon baru kota Jakarta, Jembatan Cakra Selaras Wahana (CSW).

Kata Cakra ini merupakan akronim CSW, yang berarti senjata dan lingkaran. Sementara Kencana berarti emas, yang mengisyaratkan bahwa penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi di festival ini.

Untuk menikmati acara ini, tiket dapat dibeli di TIX.id. Terdapat pula tiket On The Spot (OTS) di CGV Grand Indonesia serta Kineforum Taman Ismail Marzuki.

Pihak penyelenggara pun menggratiskan tiket OTS (kuota terbatas), dengan syarat penonton harus datang 60 menit sebelum film ataupun acara dimulai.

