Sejarah I Love You Day, Mari Katakan Cinta

Bisnis.com, JAKARTA - Hari I Love You Nasional dirayakan pada 14 Oktober di Amerika Serikat. Ini tidak sama seperti Hari Valentine, sebab hari ini tidak hanya ditujukan kepada pasangan.

Hari I Love You bertujuan untuk menghargai keluarga dan teman-teman yang ada di sekitar Anda, serta siapa pun yang Anda sayangi. Namun, ironisnya, banyak orang-orang yang mulai mempromosikan film-film romantis paa 14 Oktober 2015.

Hal tersebut dilakukan oleh sutradara film drama romantis Filipina memposting tagar #EverydayILoveYou, menyebabkan sensasi lokal. Mereka yang bertanggung jawab atas kampanye pemasaran mengendarai gelombang meluncurkan tagar di Twitter dan meminta dukungan luas, yang akhirnya mengilhami tagar lain #NATIONALILOVEYOUDAY.

Tagar baru dengan cepat menjadi tren teratas di Twitter Filipina. Film ini tidak mencapai ketenaran di Amerika Serikat, tetapi popularitas tagar meroket karena namanya saja. Tweet menyebar ke 62 negara dan mencapai total tiga juta orang yang menunjukkan kekuatan tiga kata sederhana: "Aku mencintaimu."

Sejarah Hari I Love You Nasional

430 SM

Cinta Adalah kekuatan yang Kuat

Empedocles, seorang filsuf Yunani, berpendapat bahwa empat elemen dunia - air, udara, bumi, dan api. Ini semua dipengaruhi oleh energi cinta dan perselisihan.



Tahun 1597

Cerita Cinta

William Shakespeare, seorang penyair, dan penulis drama Inggris, menerbitkan dramanya "Romeo and Juliet," tentang dua kekasih yang bernasib sial.



Tahun 1967

Lagu Cinta

The Beatles merekam lagu 'All You Need is Love,' sebagai kode untuk cita-cita Summer of Love.



Tahun 2015

Tren Di Media Sosial

Sutradara film drama romantis Filipina membuat film berjudul “Everyday I Love You”.

Lalu film ini juga menciptakan tagar untuk mengiklankan film tersebut. Adapun tagar yang diciptakan adalah #NATIONALILOVEYOUDAY.

