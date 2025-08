Sarah Tumiwa hingga Kirana Larasati Ikuti Miss Universe Indonesia 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Zetrix Miss Universe Indonesia 2025 telah menggelar audisi offline pada tanggal 1 dan 2 Agustus 2025.

Selama masa pendaftaran dibuka, banyak perempuan Indonesia yang berasal dari berbagai kalangan menyambut antusias ikut mendaftarkan diri.

Puluhan orang hadir saat audisi offline, berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, bahkan beberapa di antaranya merupakan para public figur.

Diketahui beberapa public figur yang ikut dalam Miss Universe 2025 ini yakni Sarah Tumiwa, Rita Nurmaliza, dan aktris Kirana Larasati.

Tahun ini, tema Miss Universe Indonesia mengusung“Indonesian by Heart, Rising to the Universe”.

Keikutsertaan para public figur ini menarik perhatian para netizen.

Profil public figur di miss universe Indonesia 2025

1. Kirana Larasati

Kirana Larasati Hanafiah (lahir 29 Agustus 1987) adalah seorang pemeran dan politikus Indonesia.

Keterlibatan Kirana dalam dunia seni peran berawal dari ketidaksengajaan saat memenangkan kontes promosi film Eiffel I'm in Love yang diselenggarakan stasiun radio Polaris, dengan hadiah berupa makan malam bersama Samuel Rizal dan Shandy Aulia. Di sana, Kirana ditawari untuk mengikuti pemilihan peran sebuah sinetron oleh Dewi Yulia Razif, penyeleksi peran Soraya Intercine Films.

Sinetron yang melambungkan nama Kirana adalah Azizah yang ditayangkan SCTV pada tahun 2007.

Dalam film antologi Perempuan Punya Cerita (2008), Kirana menjadi pemeran utama dalam segmen "Cerita Yogyakarta" dengan berperan sebagai Safina.

Pada usia 37 tahun, ia kembali menjadi sorotan publik setelah mengikuti audisi Miss Universe Indonesia 2025 secara offline yang digelar pada tanggal 1 Agustus 2025 di Plaza Indonesia, langkah yang mengejutkan karena ia bukanlah figur pageant profesional dan telah berkarir panjang di dunia hiburan.

2. Rita Nurmaliza

Rita Nurmaliza Alizar dilahirkan pada 17 Oktober 1995 di Bengkalis, Riau, sebagai putri dari Alizar dan Nursela yang juga berasal dari sana. Rita merupakan lulusan program studi Bahasa Inggris di Politeknik Negeri Bengkalis.

Rita memulai kariernya sebagai duta wisata Pulau Rupat di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2014. Ia mewakili Pulau Rupat dalam Tourism Trade Investment 3 yang diadakan di Bali.

Pada tahun 2017, Rita mewakili Indonesia dalam kontes Miss Asia Pacific International yang diadakan di Filipina dan berhasil meraih posisi runner-up. Kemudian, Rita mengikuti kontes Miss Earth Indonesia dan meraih juara keempat.

Rita terjun ke dunia seni peran dengan membintangi Aku Tahu Kapan Kamu Mati pada tahun 2020. Rita juga berkecimpung sebagai kreator konten di YouTube dan TikTok.

Tahun 2022, Rita membintangi film Merindu Cahaya de Amstel.

Pada 2023, Rita membintangi film LDR: Love Distance Relationshi* yang ditayangkan di aplikasi video sesuai permintaan MAXStream.

3. Sarah Tumiwa

Sarah Tumiwa merupakan model jebolan ajang beauty pageant Miss Indonesia tahun 2020 dan Indonesias Next Top Model season 2.

Sarah Tumiwa memiliki nama lengkap Sarah Gabriella Tumiwa dan punya panggilan Sartuma tau Sarah. Dia lahir di Gorontalo pada tanggal 25 April 2000. Sarah merupakan anak bungsu dari pasangan Denni Wim Marcus Tumiwa dan Ghia Oesman.

Sarah Tumiwa mengawali kariernya pada 2020 dnegan mengikuti ajang Miss Indonesia 2020, ia menjadi finalis yang mewakili provinsi Gorontalo. Tahun selanjutnya, Sarah Tumiwa mengikuti ajang model top Indonesia yakni Indonesias Next Top Model Cycle 2 pada tahun 2021-2022 dan keluar sebagai 1st Runner Up.

Setelah itu, pada 2022, Sartum membintangi serial web berjudul Mereka yang Tak Terlihat the Series untuk episode ke-7. Lalu serial web keduanya berjudul YOLO! Pada tahun 2023.

Selain itu, Sarah Tumiwa juga kerap menjadi bintang tamu acara di berbagai televisi swasta, ia juga pernah menjadi presenter di acara iLook pada 2023 dan presenter tamu di acara Girls Squadsebagai presenter tamu.

Sementara itu, lima orang profesional dari berbagai bidang didapuk untuk menjadi juri dalam tahap audisi offline Zetrix Miss Universe Indonesia 2025. Mereka adalah Kelly Tandiono, selain menjadi National Director, Kelly yang memiliki pengalaman luas di bidang model dan aktris juga duduk sebagai salah satu juri.

Selain Kelly, ada juga Andandika Surasetja selaku Creative Director & Fashion Designer, kemudian Bimo Permadi yang selama ini dikenal sebagai Fashion Stylist & Creative Director ternama, hadir juga Ari Tulang seorang Choreographer & Performing Arts Director, lalu Dini Widiastuti seorang advokat kesetaraan gender, pemberdayaan pemuda, dan kepemimpinan masyarakat sipil, serta saat ini memimpin Plan International Indonesia.

Kelly Tandiono selaku National Director Zetrix Miss Universe Indonesia 2025 menjelaskan bahwa penyelenggaraan tahun ini menyoroti lima pilar utama yakni kecerdasan, spiritualitas, fisik yang sehat, koneksi sosial, dan kreativitas yang berakar pada identitas Indonesia. Melihat lima pilar tersebut, dapat disimpulkan bahwa ajang Zetrix Miss Universe Indonesia 2025, bukan hanya kontes kecantikan tetapi juga sebagai gerakan yang berfokus pada intelektual dan budaya. Para peserta yang hadir dari berbagai daerah membawa keunikan tersendiri yang tetap berakar pada nilai luhur perempuan Indonesia.

Sementara itu, Ari Tulang mengatakan Zetrix Miss Universe Indonesia 2025 telah menghadirkan talenta-talenta luar biasa yang dimiliki para pesertanya. Hal tersebut menjadi angin segar untuk ajang kontes kecantikan di Tanah Air.

“Para peserta hadir dengan bakatnya masing-masing. Saya melihat potensi-potensi luar biasa yang membuatnya semakin menarik,” kata Ari Tulang.

Bimo Permadi menjelaskan bahwa Zetrix Miss Universe Indonesia 2025 telah menghadirkan beragam kecantikan yang dimiliki setiap pesertanya. “Peserta yang hadir di audisi offline kali ini sangat luar biasa dengan membawa ragam kecantikan Indonesia. Tentu saja, dengan didorong bakat dan kecerdasan, membuat juri semakin tertantang untuk memilih siapa yang akan lolos ke tahap berikutnya,” kata Bimo Permadi.

Setelah selesai audisi offline, bakal dipilih 30 finalis yang akan melangkah ke tahap selanjutnya.