Terungkap! Ini Peran Najwa Shihab di Film Sri Asih

Bisnis.com, SOLO - Najwa Shihab ternyata turut bermain di film terbaru karya sutradara kondang Joko Anwar berjudul Sri Asih.

Melalui Instagram pribadi @jokoanwar, terungkap jika peran yang dimainkan oleh Najwa Shihab dalam film yang Sri Asih cukup penting.

Najwa Shihab memerankan tokoh Nani Wijaya yang menjadi titisan Sri Asih pertama.

“My dream comes true, to cast my hero in our movie. Najwa Shihab sebagai titisan Sri Asih pertama, Nani Wijaya. Nonton Sri Asih di bioskop, yah. #SriAsih,” tulis Joko Anwar dikutip Kompas.com, Minggu (20/11/2022).

Nani Wijaya sendiri digambarkan sebagai seorang gadis dari keluarga terpandang yang bekerja menjadi jurnalis independen.

Pekerjaannya tersebut membawa Nani Wijaya berkeliling dunia dalam rangka menghentikan aksi para kriminal dan jaringan mafia global.

Karena pekerjaannya yang berbahaya, entah bagaimana dia bisa titisan dari Dewi Asih dan menyandang gelar Sri Asih, Sang Dewi Keadilan.

Pengungkapan ini membuat netizen penuh dengan komentar. Ada yang merasa lega karena akhirnya tahu apa peran Najwa Shihab, namun tak sedikit pula yang justru merasa kecewa.

Hal tersebut lantaran salah satu kejutan di film Sri Asih malah sudah lebih dahulu diumumkan.

Akan tetapi, muncul kabar jika Joko Anwar masih menyimpan banyak kejutan di film terbarunya ini.

Selain itu, Najwa Shihab juga mengimbau penonton Sri Asih untuk tidak merekam film dan menyebarkannya di media sosial.

"Saya Najwa Shihab mengajak kamu menonton film Sri Asih. Dan ingat, jangan merekam film selama pertunjukan apalagi menguploadnya di media sosial," kata Najwa Shihab.

