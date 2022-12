Sekitar 500 Orang Masuk Daftar Tamu VVIP di Nikahan Kaesang-Erina

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Ribuan undangan akan hadir di acara pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono akan dilangsungkan pada Sabtu (10/12/2022) di Yogyakarta dan Minggu (11/12/2022) di Solo.

Setidaknya 6 ribu tamu undangan akan hadir di Pura Mangkunegaran Solo untuk menghadiri acara pernikahan Kaesang dan Erina.

Dari 6.000 tamu yang diundang itu, 500-an di antaranya merupakan kategori very very important person (VVIP). Nama para tamu VVIP tersebut nanti mesti disebutkan satu per satu oleh sang pembawa acara atau MC.

Tiga orang MC dipercaya untuk menjadi pembawa acara. Mereka yakni Muhammad Taufik Widodo, Sari Jati Nugroho, dan Umijatsih. Ketiganya merupakan MC langganan keluarga Presiden Jokowi saat menggelar hajatan.

Taufik yang merupakan penyiar senior RRI Solo mengatakan bahwa panitia menetapkan tiga orang pembawa acara untuk antisipasi serta agar acara berjalan lancar. Hal itu mengingat banyaknya tamu undangan yang totalnya mencapai kurang lebih 6.000 orang.

“Enggak boleh kosong karena tamu VVIP-nya banyak. Ada sekitar 6.000 undangan, yang harus disebutkan sekitar 500 tamu. Misalkan yang menyebutkan nama tamu satu suara panggungnya jadi enggak enak,” tuturnya.

Dia mengatakan sejumlah tamu VVIP pada tasyakuran nikahan Kaesang dengan Erina yang kemungkinan hadir pada siang hari, antara lain Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selain itu juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut juga salah satu panitia pernikahan dan ikut pula pada rangkaian tradisi siraman Kaesang di kediaman Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (9/12/2022) pagi. Sementara tamu VVIP lain kemungkinan datang malam hari.

