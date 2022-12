Waterway, Alat Filtrasi Air Keran di Rumah Sesuai Standar WHO

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Waterway, alat filtrasi air keran di rumah menjadi air murni layak minum dengan sistem penyaringan reverse osmosis (RO).

Waterway, brand asli buatan lokal Indonesia, mengubah gaya hidup orang modern, untuk mendapatkan akses air bersih dengan mudah dan praktis, layaknya memiliki pabrik air sehat sendiri di rumah untuk dikonsumsi seluruh keluarga, dengan cost yang lebih terjangkau, termasuk untuk kantor, rumah sakit atau ruang publik.

“Kami menyebut Waterway sebagai Dispenser RO karena selain berfungsi memurnikan air, alat ini juga berfungsi sebagai dispenser yang dilengkapi dengan tiga opsi temperatur air baik itu air panas, air dingin, dan air suhu ruangan. Jadi dengan Waterway layaknya memiliki pabrik air sehat sendiri di rumah,” kata CEO PT Intisarana Adisejahtera Yoseph Chandra dalam keterangan tertulis.

Waterway sudah memiliki sertifikat kelayakan air sesuai standard WHO dan Kementerian Kesehatan RI berdasarkan uji yang dilakukan oleh Sucofindo.

Pengujian tersebut untuk pengetesan Chemical and Microbilogical Analysis sesuai standar WHO, untuk Standard Kementerian Kesehatan RI untuk pengujian Microbiological, Inorganic Chemical, Physical and Chemical, dengan hasil seluruh parameter sangat jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan RI.

“Artinya kotoran-kotoran yang tidak kasat mata akan tersaring dengan baik bahkan kandungan seperti mineral, zat kapur, warna, bau, serta bakteri yang terkandung dalam air juga akan tersaring , sehingga akan menghasilkan air sehat yang terjamin kemurniannya,” ucap Yogi.

Waterway juga menjadi solusi gaya hidup modern karena anti ribet, tanpa galon, lebih hemat, lebih bersih dan sehat, desain modern, layar sentuh, tiga opsi temperatur. Tinggal disambungkan ke air keran, dan Waterway akan bekerja untuk menghasilkan air bersih dan sehat untuk mendukung kesehatan keluarga.

Dikatakan Yogi, pihaknya menyediakan dua type yaitu Tipe Cleara untuk kebutuhan kantor, rumah sakit, dan ruang publik lainnya. Yang kedua Tipe Evaro yang direkomendasikan untuk pemakaian di rumah tangga. “Untuk rumah tangga tentu akan lebih hemat dan tidak ribet untuk gonta-ganti galon, bahkan dengan desain sangat modern dengan berbagai kemudahannya,” sambungnya.

