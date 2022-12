Koleksi Terbaru Brand Lokal Josephine Anni dan Brand asal Timur Tengah Babyshop di 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Brand lokal Josephine Anni tawarkan koleksi klasik dengan desain timeless untuk wanita Indonesia.

Koleksi ini terinspirasi dari perkembangan trend fashion yang selalu berinovasi dan menghasilkan ribuan koleksi mode, sehingga membuat orang harus pintar memadupadankan koleksi pakaiannya agar tetap tidak old school saat dikenakan.

Brand lokal yang telah berdiri sejak 2013 itu, membawa karakteristik brand yang nyaman, anggun, chic, dan muda.

Lewat produk-produknya Josephine Anni menawarkan pakaian esensial hingga semi formal dengan desain sentuhan elegan yang unik untuk menciptakan pakaian timeless yang cocok dikenakan di berbagai kesempatan.

“Setiap produk kami di desain agar dapat digunakan dengan barang apapun yang ada di lemari pakaian Anda. Kami selalu mempertimbangkan kenyamanan konsumen, dengan cara menghadirkan desain-desain yang timeless dan warna-warna netral yang cocok untuk semua orang.” ujar representatif dari Josephine Anni.

Di setiap tahunnya, Josephine Anni berkomitmen menghadirkan berbagai koleksi kolaborasi bersama fashion icon Indonesia yang memadukan gaya khas masing-masing dari mereka, tanpa menghilangkan ciri khas dari brand Josephine Anni sendiri yang mengedepankan style elegan yang mudah dipakai.

Di tahun 2022, Josephine Anni menggandeng Elxi Elvina, Vanny Adelina, dan Anastasia Siantar untuk menghadirkan koleksi yang mencerminkan gaya hidup dan kepribadian mereka. Koleksi kolaborasi ini membantu Josephine Anni menciptakan inovasi produk baru dengan tetap mengedepankan kualitas desain terkini.

“Kami berusaha menghasilkan pakaian berkualitas tinggi dan memenuhi permintaan yang selalu meningkat dengan produksi in-house kami untuk memastikan semua produk dibuat dengan standar kualitas yang tinggi. Pelanggan setia Josephine Anni, para wanita modern Indonesia ini menjadi semangat JA untuk selalu menghadirkan koleksi-koleksi berkualitas tinggi yang mudah dipakai, dengan detil elegan klasik” imbuh representatif dari Josephine Anni.

Setelah tahun 2022 yang begitu sukses bersama para kolaboratornya, dengan trend style essentials dan casual semi formal, di paruh pertama tahun mendatang hingga musim panas, Josephine Anni akan meluncurkan koleksi kolaborasi lainnya. Menurut representatif dari JA, koleksi ini akan mencoba memenuhi gaya dan selera para kolaborator, dan mencocokkannya dengan desain inovatif dan jahitan premium detail khas Josephine Anni di tahun 2023.

Saat ini, produk-produk Josephine Anni meliputi kemeja, atasan, celana panjang, outer, blazer, rompi, dress, tank top, topi, hingga tas.

Sementara itu, di akhir tahun 2022, BABYSHOP, retailer perlengkapan anak asal Timur Tengah menyelenggarakan Babyshop Festive Collection Show untuk memperkenalkan pakaian anak terbaru mereka.

Koleksi ini terbagi dalam beberapa kategori basic, berupa pilihan pakaian anak dengan bahan 100% katun, baik denim, legging, t-shirt dan kombinasi celana pendek dengan berbagai desain cantik dan warna-warni.

Kategori karakter, berupa rangkaian kaos bergambar yang menampilkan ikon anak-anak populer. Di antaranya berkolaborasi dengan Disney, Peanuts (Snoppy), Barbie, Warner Brother, Sanrio (Hello Kity), Batman & Jurassic World.

Kategori fashion premium koleksi dengan kain Rajut organik berstruktur seperti linen, katun linen, & slub. Fashion Premium adalah koleksi paling trendy yang dimiliki Babyshop dengan palet warna yang sangat halus, mulai dari gradasi warna nuansa krem, dan putih.

Selanjutnya koleksi seasonal menampilkan pilihan warna Putih, merah, pink, abu-abu dengan icon kelinci yang membuat anak-anak terlihat menakjubkan saat merayakan Chinese New Year (CNY).

Koleksi ini hanya tersedia secara eksklusif di Indonesia dan Malaysia mulai 16 Desember 2022

“Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami pada customer yang setia mengikuti perjalanan kami. Sebelum anak-anak mereka tampil di acara Babyshop Festive Collection Show, ada dua proses seleksi yang dilakukan, bekerja sama dengan Our in One dan Look Model Academy,” papar Mandati M. Putri, Marketing Manager dari Landmark Group South-East Asia untuk Babyshop Indonesia.

