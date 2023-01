Ambisi Baru Teddy Soeriaatmadja di Era Streaming

Bisnis.com, JAKARTA – Bagi Teddy Soeriaatmadja, tahun 2023 adalah momentum untuk memamerkan jangkauan kerja penyutradaraannya. Bulan depan, dia akan merilis drama-thriller berjudul Berbalas Kejam dengan narasi kisah trauma dan balas dendam. Film ini akan tayang di platform streaming Prime Video sebagai konten original dari filmmaker Indonesia.

Selanjutnya, serial Hubungi Agen Gue! hasil adaptasi dari drama-komedi asal Prancis, Dix Pour Cent atau Call My Agent! juga siap dirilis tahun ini. Serial ini akan menjadi debut Teddy di ranah series dan untuk pertama kalinya dia bekerja sama dengan duo showrunner Mira Lesmana dan Riri Riza.

18 tahun yang lalu, Teddy memberikan alternatif baru di peta perfilman Indonesia melalui debut Banyu Biru. Rekam jejaknya juga pernah teruji di film bertema sejarah seperti Rumah Maida (2009) hasil kolaborasi dengan novelis Ayu Utami.

Karya Teddy yang secara visi paling ambisius kemungkinan adalah tiga film bertema personal yang terbungkus dalam Trilogy of Intimacy. Kisah gadis pesantren dan bapaknya yang waria di film Lovely Man (2011). Kisah supir taksi dan pekerja seks komersial di Something in The Way (2013), dan kisah janda 65 tahun yang kesepian di About a Woman (2014). Ketiganya sempat memboyong penghargaan di kancah internasional dan mendapat respons positif dari para kritikus film.

Bisnis menemui Teddy di sebuah kedai kopi di Bintaro, Jakarta Selatan pada pertengahan Januari 2023. Suami dari aktris Raihaanun ini bercerita mengenai pendekatan filmnya yang humanis, pengaruh karya Woody Allen, dan ambisi baru sebagai filmmaker setelah melewati pandemi. Berikut wawancara lengkapnya:

1. Boleh diceritakan bagaimana Anda mendapat tawaran dan setuju menyutradarai serial Hubungi Agen Gue?