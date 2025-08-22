Masuk Usia Emas? Saatnya Lebih Peka Pada Kesehatan Jantung

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki masa pensiun, tubuh sering memberi isyarat kecil seperti cepat lelah, napas terasa pendek, atau ada nyeri dada. Banyak yang menganggap wajar karena faktor usia. Padahal, bisa saja tanda awal penyakit jantung koroner yang tidak boleh diabaikan.

Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah yang memasok oksigen ke otot jantung menyempit atau tersumbat akibat penumpukan lemak atau kolesterol. Kondisi ini menyebabkan aliran oksigen ke jantung terhambat, sehingga muncul berbagai keluhan, mulai dari nyeri dada hingga serangan jantung.

Sayangnya, kondisi ini sering kali tidak disadari saat keluhan muncul secara tiba-tiba. Umumnya nyeri dada terasa seperti ditekan atau terbakar, kadang menjalar ke lengan, rahang, leher, atau punggung. Selain itu, gejala lain yang perlu diwaspadai meliputi sesak napas, keringat dingin, mual, dan pusing.

Di balik gejala tersebut, penyakit jantung koroner sering kali dipicu oleh berbagai faktor risiko, seperti kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, kurang aktivitas fisik, stres berlebihan, dan faktor keturunan.

Menurut dr. Amir Aziz Alkatiri, SpJP(K), FIHA, FAsCC, FSCAI selaku Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Konsultan Jantung Intervensi Mayapada Hospital Kuningan, langkah pencegahan sebenarnya sederhana dan bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari. "Pencegahan penyakit jantung koroner sangat penting dilakukan sejak dini. Masyarakat perlu melakukan pemeriksaan rutin untuk mengetahui kondisi jantung secara menyeluruh,” jelasnya.

Memasuki masa pensiun, jaga jantung tetap kuat agar hidup tetap nyaman. Periksa jantung Anda secara rutin dan manfaatkan layanan Chest Pain Unit untuk deteksi dini. Layanan ini memberikan evaluasi cepat dan menyeluruh, dimulai dari pemeriksaan tanda vital, EKG, hingga konsultasi dokter.

Chest Pain Unit terintegrasi dengan layanan Cardiovascular Center yang mampu menangani masalah jantung kompleks secara komprehensif dan berstandar internasional, mulai dari pencegahan dan deteksi dini, diagnosis, intervensi jantung, bedah jantung, dan rehabilitasi jantung, didukung tim dokter multidisiplin berpengalaman dan teknologi mutakhir.

