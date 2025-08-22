Gitar Maton Resmi Masuk Indonesia, Gandeng Navati Musika dan Melodia Musik

Bisnis.com, JAKARTA — Gitar akustik asal Australia Maton Guitars resmi didistribusikan di Indonesia melalui PT Navanti Musika yang menggandeng jaringan toko Melodia Musik.

Maton Guitars didirikan oleh Bill May dan Reg May di Melbourne, Australia, pada 1946. Saat ini, Maton Guitars telah berkembang menjadi ikon gitar akustik buatan tangan (handmade) kelas dunia yang digunakan oleh musisi ternama, seperti Tommy Emmanuel, Tash Sultana, dan Keith Urban.

Gitar Maton dibuat dari kayu (tonewood) asal Australia, mulai dari Victorian Blackwood, Queensland Walnut, hingga Queensland Maple yang menjadi substitusi kayo mahoni. Gitar Maton juga hadir dalam berbagai variasi bentuk a.l. Dreadnought, 808, Mini, dan tradisional.

David Steedman, General Manager Maton Guitars, menyampaikan produk Maton akhirnya resmi masuk ke Indonesia setelah sempat menjajaki peluang tersebut pada 10-15 tahun yang lalu.

“Kami harap kehadiran Maton di Indonesia dapat menjawab kebutuhan gitar akustik yang berkualitas para musisi Indonesia,” ujarnya dalam launching Maton Guitars, Rabu(20/8/2025).

Co Founder Navanti Musika Ivan Tandyo menyampaikan kehadiran Maton diharapkan dapat menjawab kebutuhan para pemain gitar Indonesia terhadap instrumen berkualitas untuk mendukung kreativitas mereka. Momentum ini juga dinilai tepat karena industri musik di Indonesia sedang berkembang dengan pesat.

“Maton hadir untuk membuat pemain gitar merasa complete dan puas ketika memegang gitar ini,” kata Ivan.

Tiga musisi Tanah Air Tohpati, The Overtunes, dan Sidney Mohede ditunjuk sebagai duta gitar Maton di Indonesia.

Sebagai distributor resmi Maton Guitars di Indonesia, Navanti Musika menggandeng Melodia Musik sebagai authorized dealer pertama. Mulai saat ini, gitar Maton bisa didapatkan melalui jaringan toko Melodia Musik.