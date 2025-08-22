Deretan Alasan Pria Meninggalkan Pasangannya, Salah Satunya Lelah dengan Drama

Bisnis.com, JAKARTA - Ada anggapan yang mengatakan pria akan memperjuangkan cintanya jika dia menginginkannya, dan akan berjuang keras mempertahankannya jika dia benar mencintainya.

Jika seorang pria tidak memperjuangkan perempuannya, artinya pria itu tidak pernah mencintainya.

Meski demikian, jika pria sudah menjalankan hubungan, namun memutuskan berhenti di tengah jalan, ada beberapa alasannya.

Dilansir dari Bolde, berikut ragam alasan pria memutuskan hubungan dengan pasangannya

1. Tidak Merasa Dihargai

Semua orang suka merasa dihargai, begitu pula pria. Jika dia merasa semua yang dia lakukan tidak diperhatikan atau dianggap remeh, hal itu bisa mulai membuatnya lelah. Seiring waktu, merasa tidak dihargai mungkin membuatnya merasa lebih banyak memberi daripada yang diterimanya, dan itulah yang membuatnya menjauh.

2. Hubungan Emosional Memudar

Keintiman emosional adalah perekat yang menyatukan hubungan. Jika dia mulai merasa jauh dari Anda, hal itu bisa membuatnya merasa hampa. Tanpa ikatan emosional yang lebih dalam itu, sulit baginya untuk tetap terlibat, dan dia mungkin mulai mempertanyakan apakah hubungan itu masih tepat untuknya.

3. Merasa Tertekan

Bagi sebagian pria, merasa terburu-buru ke langkah berikutnya entah itu pindah bersama, menikah, atau memulai keluarga—bisa sangat membebani dan membuat mereka mundur sepenuhnya. Jika dia merasa segalanya berjalan lebih cepat dari yang dia perkirakan, dia mungkin mulai merasa kehilangan kendali atas hidup dan hubungannya, yang dapat menyebabkan dia mundur atau pergi.

4. Merasa Tidak Didengarkan

Komunikasi adalah hal penting dalam hubungan, dan jika dia merasa pikiran, kekhawatiran, atau perasaannya diabaikan, hal itu dapat membuatnya meragukan hubungan tersebut. Jika seorang pria merasa suaranya tidak penting atau tidak didengarkan, dia mungkin akan secara emosional mengabaikannya dan, akhirnya, menjauh.

5. Belum Siap untuk Komitmen Serius

Terkadang pria menyadari di tengah hubungan bahwa mereka belum siap untuk komitmen jangka panjang—yang bisa menjadi salah satu alasan paling menyakitkan. Mungkin ini tidak ada hubungannya dengan pasangannya—mereka mungkin benar-benar peduli—tetapi mereka tahu mereka tidak dapat memberikan apa yang dibutuhkan hubungan saat ini, sehingga mereka memutuskan untuk menjauh.

6. Sedang Berurusan dengan Masalah Pribadi

Hidup terkadang sulit, dan pria sering kali meninggalkan hubungan karena mereka sedang mengalami masalah pribadi—seperti stres, kecemasan, atau trauma yang belum terselesaikan—dan mereka juga tidak mampu menangani suatu hubungan. Masalahnya tidak selalu tentang hubungan itu sendiri; terkadang, mereka hanya merasa butuh ruang untuk menemukan jati diri di luar hubungan.

7. Keintiman Fisik Telah Memudar

Keintiman fisik penting dalam hubungan romantis. Jika percikan cinta mulai meredup, ia mungkin merasa ada sesuatu yang penting yang hilang. Kurangnya koneksi fisik dapat membuatnya merasa terputus atau merasa melakukan kesalahan, terutama jika upayanya untuk menyalakan kembali percikan cinta tersebut tidak berhasil.