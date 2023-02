Siap-siap! Jimin Berencana Keluarkan Solo Album Bulan Depan

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Jimin dari grup K-pop BTS mengumumkan dirinya berencana mengeluarkan album solo pertamanya pada Maret, mengutip laporan Soompi pada Sabtu.

Kabar tersebut disampaikan Jimin melalui siaran langsung di platform Weverse pada Jumat (10/2) waktu setempat.

"Sepertinya album yang sedang saya kerjakan akan dirilis sekitar bulan Maret," kata Jimin.

Dalam siaran tersebut, Jimin mengatakan dirinya tengah menyiapkan banyak hal untuk dipersembahkan kepada penggemar. Dengan persiapan tersebut, Jimin berharap penggemar dapat menantikannya dan tak perlu khawatir.

"Kalian (penggemar) telah menunggu begitu lama sehingga saya ingin segera mengumumkan berita ini terlebih dahulu sebelum mulai mengumumkan hal lainnya," kata dia.

Jimin menjadi personel keempat BTS yang melakukan debut solo setelah J-Hope, Jin, dan RM. Sebelumnya, J-Hope telah memulai debut solonya lewat album "Jack in the Box", Jin lewat single "The Astronaut", dan RM lewat album "Indigo".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bts Kpop