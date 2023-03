Instagram Down jadi Trending Topik Twitter, Warganet Mengeluh

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Tagar Instagram Down menjadi trending topik di twitter hari ini.

Hingga pukul 10.26 WIB, tagar instagram down sudah dicuit sebanyak 14.000 cuitan.

berdasarkan website downdetector lebih dari 60.000 pengguna melaporkan kendala dalam mengakses akun instagramnya.

Laporan gangguan dimulai pada pukul 08.39 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

Kebanyakan laporan berasal dari pengguna di luar negeri.

Berikut keluhan warganet di twitter terkait instagram down

Me trying to fix Instagram servers by myself #instagramdown

Everyone coming to twitter to confirm instagram is down #instagramdown

IT CAME BACK NOW IT SHUT DOWN AGAIN WTF #instagramdown

Meanwhile at Instagram headquarters. #instagramdown

me after turning my wifi on and off for 10 minutes when it was actually instagram that's down. #instagram #instagramdown

WHY IS INSTAGRAM DOWN RIGHT NOW

Everyone coming to Twitter to find out if Instagram is down. #instagramdown

instagram after they said they fixed everything #instagramdown

